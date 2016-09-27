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Новости

1216 Людмилу Нарусову назначили сенатором от Тувы

27.09.2016 Теги: назначения, совет федерации

Глава Тувы Шолбан Кара-оол назначил сенатором от республики Людмилу Нарусову, сообщает Интерфакс.

«Делегирование Людмилы Нарусовой в верхнюю палату стало возможным потому, что в июне этого года парламент принял закон, позволяющий не распространять обязательный для сенаторов пятилетний "ценз оседлости" на депутатов и сенаторов, которые в свое время в течение пяти лет представляли регион в Госдуме или Совфеде», — говорится в заявлении пресс-службы регионального правительства.

Напомним, Людмила Нарусова, вдова бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать журналистки и телеведущей Ксении Собчак, уже была представителем региона в Совете Федерации. Прежний сенатор от региона Мерген Ооржак прошел в Госдуму по спискам «Единой России» и, вероятно, будет представлять республику в нижней палате парламента.

В Совете Федерации 170 сенаторов. Каждый субъект федерации представляют два сенатора — от губернатора и от регионального парламента.


8 комментариев

0
ашим .н , 27 сентября 2016 в 09:23
От Тувы?! Ах Шойгу,ай шалун.
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-3
Бен Джойс , 27 сентября 2016 в 09:29
Интересно, интересно, дочь-оппозиционер, а мать-сенатор... Хотя, ничего странного, Белых губернатор-оппозиционер, а брат представитель генпрокуратуры...
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0
ашим .н , 27 сентября 2016 в 09:53
Бен Джойс , 27 сентября 2016 в 09:29

Сидят же целый день любители нынешней власти на этом форуме.
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1
Бен Джойс , 27 сентября 2016 в 09:58
А статусные комментаторы, работают посменно.
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3
Анатолий Тарасов , 27 сентября 2016 в 09:29
Она хоть на карте покажет где это???
Ответить 
-1
Бен Джойс , 27 сентября 2016 в 09:36
Дочь поможет, она ученая.
Ответить 
0
Николай Ш , 27 сентября 2016 в 09:37
АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ , 27 сентября 2016 в 09:29
Она хоть на карте покажет где это???
_____
Ну Вы уж прям... может она просто таким замысловатым способом китайской гражданство получить хочет?
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-1
Бен Джойс , 27 сентября 2016 в 09:43
Факт.
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