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1216 Людмилу Нарусову назначили сенатором от Тувы
Глава Тувы Шолбан Кара-оол назначил сенатором от республики Людмилу Нарусову, сообщает Интерфакс.
«Делегирование Людмилы Нарусовой в верхнюю палату стало возможным потому, что в июне этого года парламент принял закон, позволяющий не распространять обязательный для сенаторов пятилетний "ценз оседлости" на депутатов и сенаторов, которые в свое время в течение пяти лет представляли регион в Госдуме или Совфеде», — говорится в заявлении пресс-службы регионального правительства.
Напомним, Людмила Нарусова, вдова бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать журналистки и телеведущей Ксении Собчак, уже была представителем региона в Совете Федерации. Прежний сенатор от региона Мерген Ооржак прошел в Госдуму по спискам «Единой России» и, вероятно, будет представлять республику в нижней палате парламента.
В Совете Федерации 170 сенаторов. Каждый субъект федерации представляют два сенатора — от губернатора и от регионального парламента.
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