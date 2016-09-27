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1599 В Госдуме предложили отстранять учителей от работы за фальсификации на выборах
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предлагащий запретить заниматься образовательной деятельностью педагогам, которые виновны в фальсификациях на выборах, передает РИА Новости.
В числе авторов законопроекта депутат Сергей Обухов, который по результатам выборов не прошел в новый состав Госдумы.
Парламентарии предлагают внести поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют отстранение учителей от работы за «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, фальсификации избирательных документов, документов референдума и фальсификации итогов голосования».
Как отмечают депутаты, педагогические работники, которые работают на избирательных участках в школах, зачастую являются исполнителями правонарушений на выборах. Однако, подчеркивают парламентарии, это не исключает мер «против самовоспроизводства антидемократической системы, связанной, среди прочего, и с фальсификацией итогов голосования и результатов выборов».
Напомним, выборы в Госдуму состоялись 18 сентябрят и характеризовались крайне низкой явкой. Глава ЦИк Элла Памфилова признала, что выборы прошли «не безупречно», но прозрачность и открытость, по ее словам, удалось обеспечить.
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