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Новости

1599 В Госдуме предложили отстранять учителей от работы за фальсификации на выборах

27.09.2016 Теги: выборы, фальсификация

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предлагащий запретить заниматься образовательной деятельностью педагогам, которые виновны в фальсификациях на выборах, передает РИА Новости.

В числе авторов законопроекта депутат Сергей Обухов, который по результатам выборов не прошел в новый состав Госдумы.

Парламентарии предлагают внести поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют отстранение учителей от работы за «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, фальсификации избирательных документов, документов референдума и фальсификации итогов голосования».

Как отмечают депутаты, педагогические работники, которые работают на избирательных участках в школах, зачастую являются исполнителями правонарушений на выборах. Однако, подчеркивают парламентарии, это не исключает мер «против самовоспроизводства антидемократической системы, связанной, среди прочего, и с фальсификацией итогов голосования и результатов выборов».

Напомним, выборы в Госдуму состоялись 18 сентябрят и характеризовались крайне низкой явкой. Глава ЦИк Элла Памфилова признала, что выборы прошли «не безупречно», но прозрачность и открытость, по ее словам, удалось обеспечить. 


13 комментариев

-4
Олег Коротаев , 27 сентября 2016 в 09:04
Допустим, поддержат и примут. А когда пять лет пройдет, они себя за ляжки кусать не будут, кто им будет голоса добавлять?
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5
Васо Днепровский , 27 сентября 2016 в 09:18
фальсификацией итогов голосования и результатов выборов»
---
А вот интересно, можно ли сфальсифицировать "итоги голосования" так, чтобы "результаты выборов" все равно были несфальсифицироваными?
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13
Елена Курошева , 27 сентября 2016 в 09:29
Скорее они будут увольнять учителей за отказ от участия в фальсификациях.
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4
Виктор Головин , 27 сентября 2016 в 09:32
Наказывают не за совершение преступления,а за то что попались!!! У еДиНоЙ рОсСиИ таких сообщников много-начиная с хозяина киоска,заканчивая судьей Конституционного суда.....
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0
ашим .н , 27 сентября 2016 в 09:43
А кто-то попался?
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2
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 09:55
нет , естественно - никто ж и не ловил .... это - просто показать (кому ?)- белость , пушистость и незамаранность российской избирательной системы при выборах "Единой России" и Путина ... кстати ,- едросы составили конституционное большинство - и имеют теперь право менять статьи конституции ... а в бюджете выделены деньги на выбора президента Путина .... в 2017 ! - а не 2018 году .... ожидаем ? - полнейшей жопы в 2018 и переизбрания Путина в следующем ?
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1
Speedy Gonzales , 27 сентября 2016 в 09:59
Давно пора! А то что ж это такое - приходит учительница, пожилая, вся такая хорошая, муж, дети, внуки, год до пенсии, кричит "Назначьте меня в избирательную комиссию, так хочу, что кушать не могу!", ей идут навстречу, а она на выборах так и фальсифицирует, так и фальсифицирует!!! Точно, либерастка! Не иначе, Госдепу за гамбургер продалась!
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0
Юрий . , 27 сентября 2016 в 10:01
Неблагодарные, так называемые "депутаты"! Если бы не фальсификации учителей на выборах, этих "народных избранников" в Думе вообще ни одного бы и не было!
Вот теперь и думайте учителя за какое г..., вы свои попы подставляете на выборах....
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0
Алексей Овсянников , 27 сентября 2016 в 10:02
Отстранять и все? А Уголовный кодекс как трактует фальсификации на выборах?
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0
Анатолий Тарасов , 27 сентября 2016 в 10:10
Чудаки, с другой буквы. Ну, будут не учителя, будут библиотекари, затем еще кто-то. Дело не этом, а в том, что пока жареный петух не клюнул, всё было ок, а теперь учителя виноваты. На след. выборах пройдет и не вспомнит об этом законе, все будет и так зашибись.
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0
Otto Traumer , 27 сентября 2016 в 10:14
Куда ни кинь, всюду клин. Если учитель отказывается участвовать в фальсификациях, на него воздействуют жестко, но неофициально. А если участвует, то "загремит под фанфары" уже по статье. И куда им,бедным, деваться прикажете?
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