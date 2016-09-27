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Новости

750 В Москве задержали троих активистов после столкновений с охраной стройки в ЮЗАО

27.09.2016 Теги: активисты, задержания, москва, строительство

По итогам ночных столкновений между компанией-подрядчиком и местными жителями на юго-западе Москвы задержаны три активиста, один человек доставлен в больницу.

В два часа ночи к строительной площадке, расположенной в столичном районе Теплый стан, подъехала строительная техника. Как утверждают местные жители, технику сопровождали не только строители, но и сотрудники одного из ЧОПов с медицинскими масками на лицах, одетые в одинаковую синюю строительную униформу и оранжевые каски. Чоповцы убрали машины, которыми местные жители перегородили все подъезды к стройке еще зимой этого года. 

На месте столкновений были задержаны три человека: активисты Владимир Крюков и Олег Расcаднев, а также муниципальный депутат Михаил Громов. Они доставлены в ОВД «Теплый стан». 
Еще один человек — случайный прохожий — был избит чоповцами, утверждают жители.

«Два парня мимо шли с пивом, одного «грузанули» (избили — ред.), сильно, — рассказал «Новой» местный житель Вячеслав Кудрявцев. — Никто не знает даже, кто это, как его зовут. 


На 8.30 рядом со строительной площадкой оставалось больше 10 местных жителей. Они ждали префекта Юго-Западного административного округа столицы Олега Волкова, который обещал приехать на место столкновений.

Противостояние между строителями и местными жителями в Теплом стане продолжается уже больше полугода. Еще в начале февраля жители блокировали все подъезды к строительной площадке, расположенной по адресу Профсоюзная улица, владение 128. Генподрядчик ГСК «Кортрос» и подрядчик ФПК «Сатори» планировали возвести многоэтажное здание в непосредственной близости от их домов, на месте народного парка «Родничок». Точное назначение постройки неизвестно: по словам представителей подрядчика, планировалось возвести гостиничный комплекс к ЧМ по футболу-2018, однако на сайтах, посвященных жилищному строительству, появилась информация о жилом комплексе. 

Несколько месяцев назад «Сатори» вышла из проекта, вместо нее зашла ГК «Домстрой». Местные жители считают, что компания не имеет права вести строительные работы на участке. 
«У них должен быть ордер ОАТИ на подготовительные работы, но его нет, — утверждает местный житель Вячеслав Кудрявцев. — Все ордера были отозваны за нарушения, в том числе из-за работ в охранной зоне ЛЭП (опора расположена в непосредственной близости от стройплощадки — ред.). Сегодня они трясли ордером от 2 сентября без печати, в актуальность которого мы не верим. У нас есть бумага за подписью начальника отдела ордеров ОАТИ Ершова от 6 сентября, там сказано, что ордер им не вернули».


1 комментарий

0
Виктор Тарасов , 27 сентября 2016 в 10:27
По-моему, эти, что в намордниках, это переодетые полицейские. Не исключается,конечно, что это наёмные карательные группировки, но работающие при поддержки полиции.
Да, в России вся монополия на насилие от государства передана в частные руки. Всё больше и больше в частных кампаниях создаются специализированные бандитские,часто вооружённые, группировки. Если раньше, такие группировки создавали только региональные власти, например в Чечне, то сейчас это распространилось повсеместно (различные "антитерроры" в северной Осетии (в Беслане), ряженые казаки в краснодарском крае и Ленинграде, "офицеры России" на выставках в Москве.. Сейчас каждая корпорация, в данном случае строительная, вправе создавать свои силовые органы для карательных операций для достижения своих корыстных целей. Государственные силовые структуры, в том числе и прокуратура, закрывают на это глаза и бездействуют или координируют их действия.
То есть идёт полное разложение государства, как монополиста на насилие.
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