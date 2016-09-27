Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий в США наказание по обвинению в попытке контрабанды крупной партии наркотиков, подписал согласие на выдачу России. Об этом сообщил адвокат Ярошенко Алексей Тарасов, передает ТАСС.

По словам адвоката, в сентябре его подзащитного просили подписать документ, формально подтверждающий его согласие на передачу из США.

«Речь идет о стандартной форме Бюро тюрем и, в соответствии с ней, заключенный дает согласие на свой перевод», — добавил Тарасов, отметив, что согласие было подписано в рамках Страсбургской конвенции, которая является для Ярошенко последней реальной возможностью для возвращения на родину.

В августе замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что Россия предлагает США обменять россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута на американцев, заключенных в России. Он добавил, что подробности обмена, в том числе «конкретные схемы и фамилии» нужно обсуждать в конфиденциальном режиме.

Напомним, российский летчик Константин Ярошенко в сентябре 2011 года получил 20 лет тюремного заключения. Россиянин был задержан в Либерии. Его обвинили в сговоре с целью ввоза в США крупной партии наркотиков.