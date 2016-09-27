Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

811 Летчик Ярошенко подписал прошение о выдаче в Россию

27.09.2016 Теги: летчик ярошенко, сша

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий в США наказание по обвинению в попытке контрабанды крупной партии наркотиков, подписал согласие на выдачу России. Об этом сообщил адвокат Ярошенко Алексей Тарасов, передает ТАСС.

По словам адвоката, в сентябре его подзащитного просили подписать документ, формально подтверждающий его согласие на передачу из США.

 «Речь идет о стандартной форме Бюро тюрем и, в соответствии с ней, заключенный дает согласие на свой перевод», — добавил Тарасов, отметив, что согласие было подписано в рамках Страсбургской конвенции, которая является для Ярошенко последней реальной возможностью для возвращения на родину.

В августе замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что Россия предлагает США обменять россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута на американцев, заключенных в России.  Он добавил, что подробности обмена, в том числе «конкретные схемы и фамилии» нужно обсуждать в конфиденциальном режиме.

Напомним, российский летчик Константин Ярошенко в сентябре 2011 года получил 20 лет тюремного заключения. Россиянин был задержан в Либерии. Его обвинили в сговоре с целью ввоза в США крупной партии наркотиков.  


4 комментария

1
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 09:50
хитрецы россияне - да хитрость белыми нитками шита ... хотят получить Бута как обычного заключенного ! - а он - из крупнейших торговцев оружием ( а российским оружием - так самый крупный)- для террористических организаций и бандитов по всему миру ... и деньги - за тайную торговлю российским оружием - через него проходили немалые ... и знает он о темных делишках Кремля - ой как много !
Ответить 
1
Dr. Eric Gaijin , 27 сентября 2016 в 10:28
Россия осваивает новый (забытый старый) бизнес: торговля галерными рабами....
Ответить 
0
Dr. Eric Gaijin , 27 сентября 2016 в 10:29
«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой… А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».
© Чехов А.П. "Ванька"
Ответить 
0
Владимир Юрченко , 27 сентября 2016 в 10:48
Летчики сейчас нарасхват, особенно после потерь в Сирии.
Уже наверное нехватает пилотов для расстрелов ООНовских конвоев.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

27 сентября
26 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама