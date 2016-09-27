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801 СМИ анонсировали отставку главы ГУЭБиПК из-за дела Захарченко
Начальник антикоррупционного управления МВД генерал Андрей Курносенко в ближайшие дни уйдет в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников издания, он уже подписал рапорт об отставке. Один из них добавил, что заявление главы ГУЭБиПК будет удовлетворено и именно этим закончится проверка подразделения, объявленная министром внутренних дел.
Как утверждают источники, отставка главы антикоррупционного главка связана с арестом его сотрудника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования.
Однако источники Интерфакса опровергают эту информацию, утверждая, что генерал Андрей Курносенко сохранит свой пост. По данным собеседников агентства, ему грозит дисциплинарное взыскание.
Ранее «Коммерсант» сообщал о возможном упразднении или ребрендинге ГУЭБиПК. По информации издания, аналогичное решение было принято после ареста предыдущего начальника антикоррупционного главка Дениса Сугробова и сотрудников управления «Б» (управление занималось противодействием преступлениям в бюджетной среде) в 2014 году.
Напомним, начальника управления «Т» Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября. В ходе обысков в квартире Захарченко обнаружили эквивалент 8,5 млрд рублей в долларах и евро.
Уголовное дело может быть связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. По данным источников, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщил источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд являются частью похищенных у Нота-банка денег.
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