Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

745 В Барнауле напали на журналиста Григория Пасько

27.09.2016 Теги: барнаул, журналисты, нападение

В Барнауле неизвестные напали на журналиста Григория Пасько. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист рассказал, что рядом с гостиницей, где он остановился, к нему подошли двое мужчин, один из них ударил его в висок и посоветовал ему уезжать из города, предупредив, что иначе «его достанут».

Он добавил, что накануне в одном из местных СМИ появилась статья местного активиста, в которой, по словам Пасько, содержались угрозы в его адрес.

Правозащитник Павел Чиков в Twitter добавил, что за журналистом накануне велась слежка.

Пасько уточнил, что сейчас находится в РОВД Барнаула и дает объяснения полиции. По его словам, ему выписали направление на медицинское освидетельствование.

Напомним, в 2001 году Григорий Пасько был осужден по обвинению в государственной измене в форме шпионажа. Как установил суд, он неправомерно присутствовал на заседании штаба Тихоокеанского флота, где по просьбе японского журналиста собирал секретную информацию об учениях на флоте.

В январе 2003 года журналист был освобожден по УДО. 


2 комментария

0
sova sova , 27 сентября 2016 в 12:09
и посоветовал ему уезжать из города, предупредив, что иначе «его достанут».
**********
Ну, так, надо и уезжать. Значит барнаульцы живут шикарно и им все в своем городе, в своей стране нравится. Они же не вывалили толпами на улицу в защиту Пасько? Ну, значит их все устраивает. Уезжайте, Григорий. Уезжайте без сожаления. Вы имеете право сказать: "Я хотя бы пробовал это!" Вам не в чем себя упрекнуть.
Ответить 
0
Фотий Ту , 27 сентября 2016 в 12:35
...На меня вот один адмирал знакомый флота давно обижаетцо, грит, чо ты не как мужыг, в гости тебя не затащишь, рюмку коньяку с тобой не выпьешь. А я ему: ага, сначала я с тобой рюмку, а потом пришьют мне неправомерное присутствие и шпиёнаж в пользу японцкой новостной компании.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

27 сентября
26 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама