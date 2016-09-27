В Барнауле неизвестные напали на журналиста Григория Пасько. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист рассказал, что рядом с гостиницей, где он остановился, к нему подошли двое мужчин, один из них ударил его в висок и посоветовал ему уезжать из города, предупредив, что иначе «его достанут».

Он добавил, что накануне в одном из местных СМИ появилась статья местного активиста, в которой, по словам Пасько, содержались угрозы в его адрес.

Правозащитник Павел Чиков в Twitter добавил, что за журналистом накануне велась слежка.

Пасько уточнил, что сейчас находится в РОВД Барнаула и дает объяснения полиции. По его словам, ему выписали направление на медицинское освидетельствование.

Напомним, в 2001 году Григорий Пасько был осужден по обвинению в государственной измене в форме шпионажа. Как установил суд, он неправомерно присутствовал на заседании штаба Тихоокеанского флота, где по просьбе японского журналиста собирал секретную информацию об учениях на флоте.

В январе 2003 года журналист был освобожден по УДО.