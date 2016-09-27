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745 В Барнауле напали на журналиста Григория Пасько
В Барнауле неизвестные напали на журналиста Григория Пасько. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист рассказал, что рядом с гостиницей, где он остановился, к нему подошли двое мужчин, один из них ударил его в висок и посоветовал ему уезжать из города, предупредив, что иначе «его достанут».
Он добавил, что накануне в одном из местных СМИ появилась статья местного активиста, в которой, по словам Пасько, содержались угрозы в его адрес.
Правозащитник Павел Чиков в Twitter добавил, что за журналистом накануне велась слежка.
Пасько уточнил, что сейчас находится в РОВД Барнаула и дает объяснения полиции. По его словам, ему выписали направление на медицинское освидетельствование.
Напомним, в 2001 году Григорий Пасько был осужден по обвинению в государственной измене в форме шпионажа. Как установил суд, он неправомерно присутствовал на заседании штаба Тихоокеанского флота, где по просьбе японского журналиста собирал секретную информацию об учениях на флоте.
В январе 2003 года журналист был освобожден по УДО.
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