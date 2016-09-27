Международный паралимпийский комитет (МПК) потребовал от Паралимпийского комитета России (ПКР) остановить работу по отстаиванию в судах прав российских спортсменов, не допущенных к соревнованиям в Рио. Соответствующее требование содержится в ответе на повторный запрос о предоставлении критериев восстановления членства России в комитете, передает Интерфакс.

«Мы повторно запросили МПК по вопросу критериев восстановления, они прислали некоторые непонятные требования: "Дайте копии речей министра спорта, президента ПКР Лукина, из которых видно, что они согласны с позицией МПК, приостановите всю судебную практику, если не приостановите, мы эти критерии сегодня не пришлём», – рассказал глава исполкома ПКР Павел Рожков.

По его словам, Паралимпийский комитет России в ближайшее время определится с дальнейшими действиями: сейчас все юридические пути по срочной приостановке решения МПК пройдены, а в октябре заканчивается приём заявок на отбор на Паралимпийские игры в Пхёнчхане-2018.

Рожков добавил, что глава независимой антидопинговой комиссии российского Олимпийского комитета Виталий Смирной настаивает на прекращении всех судебных дел и призывает «мирно начать договариваться».

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Российский Паралимпийский комитет пытается оспорить это решение в международных инстанциях.