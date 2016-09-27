Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

194 Международный паралимпийский комитет потребовал от России прекратить судебные разбирательства

27.09.2016 Теги: паралимпиада, суды

Международный паралимпийский комитет (МПК) потребовал от Паралимпийского комитета России (ПКР) остановить работу по отстаиванию в судах прав российских спортсменов, не допущенных к соревнованиям в Рио. Соответствующее требование содержится в ответе на повторный запрос о предоставлении критериев восстановления членства России в комитете, передает Интерфакс.

«Мы повторно запросили МПК по вопросу критериев восстановления, они прислали некоторые непонятные требования: "Дайте копии речей министра спорта, президента ПКР Лукина, из которых видно, что они согласны с позицией МПК, приостановите всю судебную практику, если не приостановите, мы эти критерии сегодня не пришлём»,  рассказал глава исполкома ПКР Павел Рожков.

По его словам, Паралимпийский комитет России в ближайшее время определится с дальнейшими действиями: сейчас все юридические пути по срочной приостановке решения МПК пройдены, а в октябре заканчивается приём заявок на отбор на Паралимпийские игры в Пхёнчхане-2018.

Рожков добавил, что глава независимой антидопинговой комиссии  российского Олимпийского комитета Виталий Смирной настаивает на прекращении всех судебных дел и призывает «мирно начать договариваться». 

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Российский Паралимпийский комитет пытается оспорить это решение в международных инстанциях.


0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

27 сентября
26 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама