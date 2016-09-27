Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

3455 В суде назвали имя давшего взятку полковнику антикоррупционного главка МВД Захарченко

27.09.2016 Теги: взяточничество, коррупция, мвд, суды

Начальника управления «Т» Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взятки от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого. Об этом стало известно на заседании суда по делу полицейского, сообщает Slon Magazine.

По данным следствия, 25 декабря 2015 года Захарченко получил взятку в размере 7 млн рублей в ресторане «Китчен Вилладж». Расследование в отношении полковника санкционировал руководитель управления «М» ФСБ Сергей Алпатов, следует материалов суда.

«Я знал что с марта 2015 года проводятся управлением “М” ФСБ слежка. Я встретился со своим хорошим другом Пшегорницким Анатолием. В ресторанах и кафе часто приносят так называемую “тарелку”. В ресторане возле Славинского переулка, на Большой Никитской в “Кофемании” мне приносили тарелки специальные, через которые ведется запись. Так же было в “Китчен Вилладж”, и мы сразу это поняли. Это было настолько очевидно, что мы стали шутить, и всегда все знали, что против меня ведется видеозапись», – рассказал Захарченко в суде.

Предположительно, Анатолий Пшегорницкий является президентом Ассоциации предприятий энергостроительного комплекса (АПЭСК).  В 2011 году Пшегорницкому принадлежало 20% холдинга «Русинжиниринг». Согласно данным базы судебных решений, 3 июня 2016 года Арбитражный суд оставил без движения иск «Росинжиниринга» о взыскании убытков, причиненных их недобросовестными действиями, к Пшегорницкому и еще четверым ответчикам. 

Напомним, начальника управления «Т» Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования.В ходе обысков в квартире Захарченко обнаружили эквивалент 8,5 млрд рублей в долларах и евро.

 


4 комментария

1
Алекс Кондаков , 27 сентября 2016 в 13:28
Ну вот, а мы раньше шутили про утюги с прослушкой. Прогресс, однако.
Ответить 
2
Oleg Verkhoturov , 27 сентября 2016 в 13:36
25 декабря 2015 года Захарченко получил взятку в размере 7 млн рублей в ресторане «Китчен Вилладж»
-----------------------------------------
И это на фоне 8 миллиардов найденных у него? Воистину, алчности человеческой нет предела, )))
Ответить 
2
Вадим Нестеровский , 27 сентября 2016 в 13:48
Ну дык, пчёлы тоже не килограммами материал для мёда таскают! Каждый день по взяточке - вот и накапливаются миллиарды...
Ответить 
1
Владимир Горницкий , 27 сентября 2016 в 13:48
Так это как в анекдоте:

Достоевский укоризненно говорит Раскольникову:
- Ну, что ж ты, Родион, старушку процентщицу-то за рубль топором
зарубил...
- Не скажите, Федор Михаилович, - отвечает Родион. - Одна старушка
рубль, десять старушек - червонец.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Российский цирк застрял на границе с «ДНР»
Российский цирк застрял на границе с «ДНР»

Фото дня

26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

27 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама