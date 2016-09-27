Начальника управления «Т» Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взятки от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого. Об этом стало известно на заседании суда по делу полицейского, сообщает Slon Magazine.

По данным следствия, 25 декабря 2015 года Захарченко получил взятку в размере 7 млн рублей в ресторане «Китчен Вилладж». Расследование в отношении полковника санкционировал руководитель управления «М» ФСБ Сергей Алпатов, следует материалов суда.

«Я знал что с марта 2015 года проводятся управлением “М” ФСБ слежка. Я встретился со своим хорошим другом Пшегорницким Анатолием. В ресторанах и кафе часто приносят так называемую “тарелку”. В ресторане возле Славинского переулка, на Большой Никитской в “Кофемании” мне приносили тарелки специальные, через которые ведется запись. Так же было в “Китчен Вилладж”, и мы сразу это поняли. Это было настолько очевидно, что мы стали шутить, и всегда все знали, что против меня ведется видеозапись», – рассказал Захарченко в суде.

Предположительно, Анатолий Пшегорницкий является президентом Ассоциации предприятий энергостроительного комплекса (АПЭСК). В 2011 году Пшегорницкому принадлежало 20% холдинга «Русинжиниринг». Согласно данным базы судебных решений, 3 июня 2016 года Арбитражный суд оставил без движения иск «Росинжиниринга» о взыскании убытков, причиненных их недобросовестными действиями, к Пшегорницкому и еще четверым ответчикам.

Напомним, начальника управления «Т» Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования.В ходе обысков в квартире Захарченко обнаружили эквивалент 8,5 млрд рублей в долларах и евро.