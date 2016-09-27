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Новости

141 КНДР завершила разработку ядерного оружия

27.09.2016 Теги: северная корея, ядерное оружие

Северная Корея официально завершила разработку ядерного оружия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы, распространенные посольством КНДР.

Как отмечается в сообщении, Пхеньян, как правило, оповещал людей о важнейших новостях посредством государственного информационного агентства ЦТАК или заявлений правительство, однако в этот раз об испытании ядерной боеголовки известил Институт ядерного оружия.

«Какой намек дает официальное оглашение совершенно засекреченного учреждения? Пожалуй, это и есть выражение уверенности в том, что страна, в основном, завершила разработку ядерного оружия», — говорится в материалах посольства.

«В ходе нынешних ядерных испытаний были окончательно проверены и подтверждены структура, особенности действия, характеристики и мощность стандартизированных и унифицированных ядерных зарядов для дальнейшей установки их на баллистические ракеты наших артиллерийских отрядов «Хвасон» стратегических сил Корейской народной армии», — отмечается в документах.

В КНДР пообещали способствовать дальнейшему качественному, количественному росту ядерных сил.

Неделей ранее сообщалось, что Северная Корея успешно провела испытание нового высокомощного ракетного двигателя, тем самым получив возможность запускать различные виды спутников, включая спутник наблюдения Земли.

9 сентября, Пхеньян подтвердили успешное проведение ядерного испытания и заявили о способности оснащать баллистические ракеты ядерными боеголовками. Мощность взрывного устройства могла составлять 10 килотонн — почти вдвое больше мощности взрыва в январе. В случае подтверждения эти испытания могут стать самими крупными в истории КНДР.

Ядерное испытание осудили правительства Японии, США, Южной Кореи и ряда европейских государств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва «серьезно озабочена проведением испытания» КНДР.


2 комментария

0
Макар Следопытов , 27 сентября 2016 в 14:44
До Владивостока хоть долетит, нам начинать бояться или как?
Уссурийских тигров жалко,с кем Владимир Владимирович буд обниматься?
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0
Володя Морозов , 27 сентября 2016 в 14:45
Больше не будет?
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