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Новости

7410 Раскрывшего «карусель» на выборах журналиста «Фонтанки» будут судить

27.09.2016 Теги: выборы, нарушения, петербург, суды

Дело корреспондента петербургского издания «Фонтанка» Дениса Кроткова, раскрывшего «карусель» во время выборов на одной из участковых избирательной комиссии, будет рассмотрено в суде. Об этом сообщается на сайте издания.

В отношении журналиста возбуждено административное дело за «получение в избирательной комиссии, комиссии избирательного бюллетеня с целью проголосовать вместо другого избирателя» в участковой избирательной комиссии № 616.

Напомним, в единый день голосования 18 сентября Кротков в качестве журналистского эксперимента сумел получить по своему паспорту бюллетень за другого человека: он показал специальную наклейку в паспорте, а член избирательного участка выдал ему четыре бюллетеня. Позже он рассказал о «карусели», в которой сам и участвовал, чтобы доказать факт ее существования.

После этого корреспондента доставили в полицию, где составили протокол об административном правонарушении.  При этом никого, кроме журналиста «Фонтанки», не привлекли к ответственности  за нарушение избирательного законодательства.


8 комментариев

17
ernst tannenhauser , 27 сентября 2016 в 15:00
За разглашение государственной тайны.
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9
Оксана Шевченко , 27 сентября 2016 в 15:02
Из людей делают стадо. Безмолвное, послушное погонщикам стадо. Наглость и беспредел зашкаливают. Стесняюсь спросить, зачем вообще нужен дорогостоящий цирк с выборами? Пусть чиновников сами чиновники и избирают, а деньги можно и на чем-то другом попилить,
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14
Слон из Армавира , 27 сентября 2016 в 15:03
Раньше за правду можно было получить арматурой у подъезда. А сейчас только суд и статья - прогресс на лицо. Правовое государство.
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1
Green Wolf , 27 сентября 2016 в 15:56
Ну сейчас за попытку потушить лесной пожар можно легко получить арматурой. Какой уж тут прогресс...
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0
Артем Богодаев , 27 сентября 2016 в 16:00
Знаю случай (не на этих выборах) когда бюллетени продавались открыто на улице (возле станции метро), за несколько дней до выборов!
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1
Владимир Юрченко , 27 сентября 2016 в 16:15
И правильно сделали! Что, этот Кротков не знает где живёт? Он чё, хочет доказать ворам, что они воры?
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1
tchistiakov boris , 27 сентября 2016 в 16:21
тогда уж, всем заварившим эти "честные выборá" - пожизненное !
( и эпанфилову - надзирательницей на весь срок,
тоже - за усердие в "наблюдении")
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-2
Олег Коротаев , 27 сентября 2016 в 16:27
Это журналист думал что ОН проводит эксперимент, а оказалось, что наши правоохранители, по заказу на центризбиркома, выявляли провокаторов и выявили.
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