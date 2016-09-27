Дело корреспондента петербургского издания «Фонтанка» Дениса Кроткова, раскрывшего «карусель» во время выборов на одной из участковых избирательной комиссии, будет рассмотрено в суде. Об этом сообщается на сайте издания.

В отношении журналиста возбуждено административное дело за «получение в избирательной комиссии, комиссии избирательного бюллетеня с целью проголосовать вместо другого избирателя» в участковой избирательной комиссии № 616.

Напомним, в единый день голосования 18 сентября Кротков в качестве журналистского эксперимента сумел получить по своему паспорту бюллетень за другого человека: он показал специальную наклейку в паспорте, а член избирательного участка выдал ему четыре бюллетеня. Позже он рассказал о «карусели», в которой сам и участвовал, чтобы доказать факт ее существования.

После этого корреспондента доставили в полицию, где составили протокол об административном правонарушении. При этом никого, кроме журналиста «Фонтанки», не привлекли к ответственности за нарушение избирательного законодательства.