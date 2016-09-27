Новости
7410 Раскрывшего «карусель» на выборах журналиста «Фонтанки» будут судить
Дело корреспондента петербургского издания «Фонтанка» Дениса Кроткова, раскрывшего «карусель» во время выборов на одной из участковых избирательной комиссии, будет рассмотрено в суде. Об этом сообщается на сайте издания.
В отношении журналиста возбуждено административное дело за «получение в избирательной комиссии, комиссии избирательного бюллетеня с целью проголосовать вместо другого избирателя» в участковой избирательной комиссии № 616.
Напомним, в единый день голосования 18 сентября Кротков в качестве журналистского эксперимента сумел получить по своему паспорту бюллетень за другого человека: он показал специальную наклейку в паспорте, а член избирательного участка выдал ему четыре бюллетеня. Позже он рассказал о «карусели», в которой сам и участвовал, чтобы доказать факт ее существования.
После этого корреспондента доставили в полицию, где составили протокол об административном правонарушении. При этом никого, кроме журналиста «Фонтанки», не привлекли к ответственности за нарушение избирательного законодательства.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Кто дал взятку полковнику Захарченко?
Облившего мочой фотографию Стерджеса отправили под арест
Международный паралимпийский комитет потребовал от России прекратить судебные разбирательства
Накануне реформы правоохранительной системы силовые кланы борются за сферы влияния
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе20556
-
30 тысяч марафонцев в Москве409
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+41069
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2163
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге480
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве5908
Самое обсуждаемое
Попить чайку с украинцами
то есть ватник ?
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина
2 соображения 1)не след такое важное патриотическое дело доверять...
Гибридные выборы. Дмитрий Орешкин — с предварительным отчетом «Народного избиркома»
Ссылку сейчас не смогу найти (занята). Одна телеведущая центрального...
Самое читаемое
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина238449
Полковнику никто не спишет222012
«Он был тенью»133820
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
8 комментариев