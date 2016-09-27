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Новости

548 Захарченко заявил о готовности сотрудничать со следствием

27.09.2016 Теги: захарченко, коррупция, мвд

Начальник управления «Т» Дмитрий Захарченко заявил о готовности сотрудничать со следствием, передает, Интерфакс.

«Я не собираюсь скрываться, давить на свидетелей, я собираюсь всячески содействовать расследованию», — цитирует его агентство.

Ранее во вторник в суде назвали имя давшего взятку полковнику антикоррупционного главка МВД Захарченко. Это бизнесмен Анатолий Пшегорницкий. Предположительно, он является президентом Ассоциации предприятий энергостроительного комплекса (АПЭСК).

По данным следствия, 25 декабря 2015 года Захарченко получил взятку в размере 7 млн рублей в ресторане «Китчен Вилладж». Расследование в отношении полковника санкционировал руководитель управления «М» ФСБ Сергей Алпатов, следует материалов суда.

«Я знал что с марта 2015 года проводятся управлением “М” ФСБ слежка. Я встретился со своим хорошим другом Пшегорницким Анатолием. В ресторанах и кафе часто приносят так называемую “тарелку”. В ресторане возле Славинского переулка, на Большой Никитской в “Кофемании” мне приносили тарелки специальные, через которые ведется запись. Так же было в “Китчен Вилладж”, и мы сразу это поняли. Это было настолько очевидно, что мы стали шутить, и всегда все знали, что против меня ведется видеозапись», – рассказал Захарченко в суде.

Напомним, Захарченко задержали 9 сентября. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования.


3 комментария

3
tchistiakov boris , 27 сентября 2016 в 15:39
молодец, захарченко, только в процессе сотрудничества отказывайся от предложенного чая (он может быть ... без сахара)
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2
Сергей Дюмин , 27 сентября 2016 в 15:52
Скорее всего договорились со следствием - они не открывают его гараж, а он полностью закрывает дефицит гос.бюджета за 2017 год.
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1
Алексей Неважно(Киев) , 27 сентября 2016 в 16:06
Не жилец...
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