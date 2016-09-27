Альфа-банк и «Уралвагонзавод» заключили мировое соглашение по иску о взыскании с предприятия и его дочерних структур задолженности по нескольким кредитам на общую сумму 7,346 млрд рублей и $30,203 млн. Об этом сообщает Интерфакс.

Стороны также сообщили суду о заключении мирового соглашения по иску об обращении взыскания на имущество, заложенное в обеспечение по спорным кредитам.

В связи с заключением мировых соглашений суд прекратил производство по обоим искам.

Ранее в июне Альфа-банк подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом «Уралвагонзавода».

Судебное разбирательство между Альфа-банком и «Уралвагонзаводом» началось после того, как одно из дочерних предприятий корпорации допустило просрочку по кредиту размером 338 млн рублей. В апреле 2015 года банк обратился в суд с иском о взыскании долга по нескольким кредитам, сумма иска с учетом просрочек и неустоек составляла более 6 миллиардов рублей и $39,7 миллионов.