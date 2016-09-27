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Новости

336 Альфа-банк и «Уралвагонзавод» заключили мировую по многомиллиардному иску

27.09.2016 Теги: альфа-банк, суды, уралвагонзавод

Альфа-банк и «Уралвагонзавод» заключили мировое соглашение по иску о взыскании с предприятия и его дочерних структур задолженности по нескольким кредитам на общую сумму 7,346 млрд рублей и $30,203 млн. Об этом сообщает Интерфакс.

Стороны также сообщили суду о заключении мирового соглашения по иску об обращении взыскания на имущество, заложенное в обеспечение по спорным кредитам.

В связи с заключением мировых соглашений суд прекратил производство по обоим искам.
Ранее в июне Альфа-банк подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом «Уралвагонзавода».

Судебное разбирательство между Альфа-банком и «Уралвагонзаводом» началось после того, как одно из дочерних предприятий корпорации допустило просрочку по кредиту размером 338 млн рублей. В апреле 2015 года банк обратился в суд с иском о взыскании долга по нескольким кредитам, сумма иска с учетом просрочек и неустоек составляла более 6 миллиардов рублей и $39,7 миллионов.


3 комментария

0
Сергей Дюмин , 27 сентября 2016 в 15:56
И волки сыты, и овцы целы...
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0
Слесарь Сантехник , 27 сентября 2016 в 16:14
Вот и чудненько. А то ведь могли и Альфа-Банк лицензии лишить за рискованную кредитную политику.
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Кот Учёный , 27 сентября 2016 в 16:28
"Кто ж его посадит, он же памятник..."
(П.Авен из "Альфа-Групп" "давний и хороший знакомец" президента РФ).
Хотя "Уралвагонзавод" тоже бы не закрыли.

Тут пожалуй другая "картина маслом" : "битва крокодила с медведем завершилась ожидаемым перемирием".
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