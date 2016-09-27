Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил о дефиците продовольственной пшеницы 3-го класса, необходимой для получения хлебопекарной муки, в 12,6 млн тонн, передает Интерфакс.

«В этом году мы слышим ошеломляющие прогнозы по сбору зерна, но огромный урожай, как правило, сопровождается низким качеством зерна», — сказал президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич, отметив, что качество зерна снижается год от года.

По подсчетам союза, доля пшеницы 3-го класса в валовом сборе пшеницы в 2012 году составила 48,2%, в 2013 году она снизилась до 38,5%, в 2014 году — до 34,2%, в 2015 году — до 33,2%. На 1 сентября 2016 года доля этой пшеницы составила всего 18%.

«Чем мы будем замещать пшеницу 3-го класса? Пшеницей более низких классов. На этот счет существует дискуссия — можно или нельзя?», — говорит Гуревич.

Согласно разработанному проекту ГОСТа, отмечает руководитель отраслевой ассоциации, разрешается использовать в помольные партии зерна пшеницу 5-го класса, если она не заражена и соответствует требованиям, которые предъявляются к мукомолью.

При этом министр сельского хозяйства Александр Ткачев на встрече с президентом России Владимиром заявил о «выдающемся урожае за последние 25 лет».

«Поэтому благодаря беспрецедентной поддержке государства, не побоюсь этого слова — самоотверженной работе коллектива агропромышленного комплекса: механизаторов, учёных, специалистов (да и климатические условия были достаточно благоприятные в этом году) — всё‑таки такой хлеб мы можем получать в России», — приводит слова Ткачева пресс-служба Кремля.