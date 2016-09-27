Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

131 Жители Азербайджана проголосовали за увеличение президентского срока

27.09.2016 Теги: азербайджан, президент, референдум

Почти 85% жителей Азербайджана проголосовали на референдуме за увеличение президентского срока с пяти до семи лет. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство АПА.

Граждане страны также проголосовали за отмену возрастного порога для президента страны. Ранее гражданин мог баллотироваться на пост президента только по достижении 35 лет. Кроме того, был снижен возрастной порог для депутатов с 25 до 18 лет.

По результатам голосования президент Азербайджана также получил полномочия распускать парламент.


3 комментария

1
Dr. Eric Gaijin , 27 сентября 2016 в 16:36
Учимся у старших товарищей (Назарбаева)?
Ответить 
2
Кот Учёный , 27 сентября 2016 в 16:41
Там хоть референдум был и граждан спросили.
А здесь всё без народа решили ("по предложению Медведева").
Ответить 
0
Konst Konst , 27 сентября 2016 в 16:48
18 летний депутат. Вы чего там, в Азербайджане своем, вообще поехали? Давайте уже с дошкольного возраста начинайте.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Российский цирк застрял на границе с «ДНР»
Российский цирк застрял на границе с «ДНР»

Фото дня

26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

27 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама