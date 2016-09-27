Почти 85% жителей Азербайджана проголосовали на референдуме за увеличение президентского срока с пяти до семи лет. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство АПА.

Граждане страны также проголосовали за отмену возрастного порога для президента страны. Ранее гражданин мог баллотироваться на пост президента только по достижении 35 лет. Кроме того, был снижен возрастной порог для депутатов с 25 до 18 лет.

По результатам голосования президент Азербайджана также получил полномочия распускать парламент.