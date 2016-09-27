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396 Компанию Маска SolarCity обвинили в краже интеллектуальной собственности
Компания Cogenra (принадлежит SunPower Corp.) подала иск к компании SolarCity Илона Маска о хищении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности, пишет Bloomberg.
Согласно иску, Cogenra поделилась фирменной технологией с компанией Silevo Inc., которую позже купила SolarCity. Речь идет о технологии, повышающей энергоэффективность солнечных панелей.
В свою очередь, в SolarCity заявили, что разработали эту технологию самостоятельно, а обвинения Cogenra назвали «необоснованными с фактической и юридической точки зрения».
Представитель SolarCity Джонатан Басс рассказал, что один из бывших сотрудников компании сохранил для себя конфиденциальную информацию, после этого перешел на работу в SunPower. Этим иском, отмечает Басс, Cogenra отвлекает внимание от поведения материнской компании.
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