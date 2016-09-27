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Новости

396 Компанию Маска SolarCity обвинили в краже интеллектуальной собственности

27.09.2016 Теги: суды, сша

Компания Cogenra (принадлежит SunPower Corp.) подала иск к компании SolarCity Илона Маска о хищении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности, пишет Bloomberg.

Согласно иску, Cogenra поделилась фирменной технологией с компанией Silevo Inc., которую позже купила SolarCity. Речь идет о технологии, повышающей энергоэффективность солнечных панелей. 

В свою очередь, в SolarCity заявили, что разработали эту технологию самостоятельно, а обвинения Cogenra назвали «необоснованными с фактической и юридической точки зрения».

Представитель SolarCity Джонатан Басс рассказал, что один из бывших сотрудников компании сохранил для себя конфиденциальную информацию, после этого перешел на работу в SunPower. Этим иском, отмечает Басс, Cogenra отвлекает внимание от поведения материнской компании.


3 комментария

2
tchistiakov boris , 27 сентября 2016 в 17:32
чушь какая-то !
а можно подумать,что Компания Маска SolarCity свои коммерческие тайны расклеивает на столбах и заборах ... (такие уж "точные сведения")
сначала надо доказать, что бывший чувак-сотрудник упёр (если бы ... то на второй день уже спохватились !)
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0
Taras Pupkov , 27 сентября 2016 в 18:47
TCHISTIAKOV BORIS , 27 сентября 2016 в 17:32
чушь какая-то !
-------
Согласен!!!
не может самый "модный" бизнесмен современности что-то "украсть"....
ему еще роскосмос надо "опустить" - ведь тока на него надежа!!!
а тут такую хрень про него метут!!!
явно Путин замешан.....
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1
Владимир Юрченко , 27 сентября 2016 в 18:00
У них там правовое поле какое-то имеется!
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