Компания Cogenra (принадлежит SunPower Corp.) подала иск к компании SolarCity Илона Маска о хищении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности, пишет Bloomberg.

Согласно иску, Cogenra поделилась фирменной технологией с компанией Silevo Inc., которую позже купила SolarCity. Речь идет о технологии, повышающей энергоэффективность солнечных панелей.

В свою очередь, в SolarCity заявили, что разработали эту технологию самостоятельно, а обвинения Cogenra назвали «необоснованными с фактической и юридической точки зрения».

Представитель SolarCity Джонатан Басс рассказал, что один из бывших сотрудников компании сохранил для себя конфиденциальную информацию, после этого перешел на работу в SunPower. Этим иском, отмечает Басс, Cogenra отвлекает внимание от поведения материнской компании.