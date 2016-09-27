Новости
198 Погибших на складе в Москве пожарных представили к Орденам Мужества
Пожарные, погибшие при тушении пожара на складе в Москве, представлены к Орденам Мужества. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«По представлению министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова полковник внутренней службы Александр Юрчиков, майор внутренней службы Алексей Акимов, капитан внутренней службы Роман Георгиев, старший лейтенант внутренней службы Александр Коренцов, прапорщик Павел Андрюшкин, прапорщик Николай Голубев, прапорщик Сергей Синелобов, старшина Павел Макарочкин посмертно представлены к государственным наградам — Орденам Мужества», — сказал представитель министерства.
Кроме того, все семьи пожарных будут взяты под патронаж МЧС России.
«Министерство окажет им всю помощь в решении материальных, социальных и бытовых проблем, медицинского обеспечения, а также в обучении и трудоустройстве детей», — сообщили в ведомстве.
Ранее власти Москвы пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей.
Напомним, в Москве на территории склада искусственных цветов на Амурской улице произошел крупный пожар. Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров, кровля здания обрушилась на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили четвертый из пяти ранг сложности.
При тушении пожара погибли восемь пожарных. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Забывчивое
Прецедент «АГОРЫ» и право налево
Раскрывшего «карусель» на выборах журналиста «Фонтанки» будут судить
В Госдуме предложили отстранять учителей от работы за фальсификации на выборах
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе21176
-
30 тысяч марафонцев в Москве439
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+41440
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2182
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге492
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве5913
Самое обсуждаемое
Попить чайку с украинцами
то есть ватник ?
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина
2 соображения 1)не след такое важное патриотическое дело доверять...
Гибридные выборы. Дмитрий Орешкин — с предварительным отчетом «Народного избиркома»
Ссылку сейчас не смогу найти (занята). Одна телеведущая центрального...
Самое читаемое
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина238796
Полковнику никто не спишет224219
«Он был тенью»136272
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
3 комментария