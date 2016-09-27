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Новости

198 Погибших на складе в Москве пожарных представили к Орденам Мужества

27.09.2016 Теги: орден, пожары

Пожарные, погибшие при тушении пожара на складе в Москве, представлены к Орденам Мужества. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По представлению министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова полковник внутренней службы Александр Юрчиков, майор внутренней службы Алексей Акимов, капитан внутренней службы Роман Георгиев, старший лейтенант внутренней службы Александр Коренцов, прапорщик Павел Андрюшкин, прапорщик Николай Голубев, прапорщик Сергей Синелобов, старшина Павел Макарочкин посмертно представлены к государственным наградам — Орденам Мужества», — сказал представитель министерства.

Кроме того, все семьи пожарных будут взяты под патронаж МЧС России.

«Министерство окажет им всю помощь в решении материальных, социальных и бытовых проблем, медицинского обеспечения, а также в обучении и трудоустройстве детей», — сообщили в ведомстве.

Ранее власти Москвы пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей.

Напомним, в Москве на территории склада искусственных цветов на Амурской улице произошел крупный пожар. Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров, кровля здания обрушилась на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили четвертый из пяти ранг сложности.

При тушении пожара погибли восемь пожарных. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).


3 комментария

1
Владимир Юрченко , 27 сентября 2016 в 17:23
Сейчас закроют тему разговорами о мужестве погибших, а кто будет отвечать за то, что этот склад был введён в эксплуатацию с нарушениями правил противопожарной безопасности?
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0
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 18:34
не только об этом речь - в голове не укладывается - как могли погибнуть ВОСЕМЬ пожарных при тушении наземного пожара ?! - пришлось бегать по старинке под горящим перекрытием со шлангами ? - а где пожарные вертолеты , спецмашины , роботы , пожарные танки ? - ах да , совсем забыл -денег же нет ... Сирия , Крым , Новороссия ... полковники с миллиардами уворованными - тоже того ... ну ничего , бабы еще нарожают ,- не привыкать ...
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0
Николай Камсков , 27 сентября 2016 в 18:38
А что, сажать опять никого не будут?
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