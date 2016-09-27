Полиция задержала обвинившего коммунальную службу в махинациях с зарплатой дворника.

Фото: Владислав Докшин / специально для «Новой газеты»

Полиция задержала дворника Салохиддина Хуррамова, обвинившего ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» (государственное бюджетное учреждение) в махинациях с зарплатой.

Во вторник, 27 сентября, к нему домой пришел участковый вместе и еще один сотрудник полиции. И под предлогом проверки подлинности документов его вместе с супругой Сарвиноз отвезли в отделение ОВД ЮжноеБутово.По словам друзей Хуррамова, полицейские пришли в сопровождении сотрудников ГБУ «Жилищника».

«У нас в Москве проходит операция «Мигрант». Мы задерживаем мигрантов и проверяем их документы. Что, вы не знаете, что у них поддельные документы? Мы проверим его документы, если все в порядке, то отпустим», — говорит сотрудница ОВД Южное Бутово Ирина Горюнова.

Сотрудники Комитета «Гражданское содействие» связались с ОВД Южное Бутово.

«Я общалась с участковым и сотрудниками ОВД, они сказали, что после проверки документов его отпустят. Салохиддину дала инструкцию, как вести себя с сотрудниками полиции и ничего не подписывать. Правоохранители осведомлены, что у него есть адвокат. Завтра с утра поеду в отделение полиции выяснять обстоятельства, если его не отпустят в течение трех часов», — сказала адвокат Гульнара Бободжанова.

Напомним, что «Новая газета» ранее писала о Салохиддине, который раскрыл подробности мошеннической схемы при уборке московских улиц. По его словам, руководство ГБУ «Жилищник района Южное Бутово», где он работает, присваивало себе заработанные им деньги.

Сценарий, который он разоблачил в своем заявлении в Следственный комитет, как выяснилось, достаточно популярен среди нечистых на руку работодателей. Однако потерпевшие дворники до сих пор обо всем молчали.

Вместе с Салохиддином и его коллегами «Новая газета» изучила эту схему. После чего его уволили с работы. Сейчас с помощью юристов Комитета «Гражданское содействие» он добивается выплаты заработной платы и восстановления на работу.