Новости
1387 Полиция задержала обвинившего коммунальную службу в махинациях с зарплатой дворника
Фото: Владислав Докшин / специально для «Новой газеты»
Полиция задержала дворника Салохиддина Хуррамова, обвинившего ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» (государственное бюджетное учреждение) в махинациях с зарплатой.
Во вторник, 27 сентября, к нему домой пришел участковый вместе и еще один сотрудник полиции. И под предлогом проверки подлинности документов его вместе с супругой Сарвиноз отвезли в отделение ОВД ЮжноеБутово.По словам друзей Хуррамова, полицейские пришли в сопровождении сотрудников ГБУ «Жилищника».
«У нас в Москве проходит операция «Мигрант». Мы задерживаем мигрантов и проверяем их документы. Что, вы не знаете, что у них поддельные документы? Мы проверим его документы, если все в порядке, то отпустим», — говорит сотрудница ОВД Южное Бутово Ирина Горюнова.
Сотрудники Комитета «Гражданское содействие» связались с ОВД Южное Бутово.
«Я общалась с участковым и сотрудниками ОВД, они сказали, что после проверки документов его отпустят. Салохиддину дала инструкцию, как вести себя с сотрудниками полиции и ничего не подписывать. Правоохранители осведомлены, что у него есть адвокат. Завтра с утра поеду в отделение полиции выяснять обстоятельства, если его не отпустят в течение трех часов», — сказала адвокат Гульнара Бободжанова.
Напомним, что «Новая газета» ранее писала о Салохиддине, который раскрыл подробности мошеннической схемы при уборке московских улиц. По его словам, руководство ГБУ «Жилищник района Южное Бутово», где он работает, присваивало себе заработанные им деньги.
Сценарий, который он разоблачил в своем заявлении в Следственный комитет, как выяснилось, достаточно популярен среди нечистых на руку работодателей. Однако потерпевшие дворники до сих пор обо всем молчали.
Вместе с Салохиддином и его коллегами «Новая газета» изучила эту схему. После чего его уволили с работы. Сейчас с помощью юристов Комитета «Гражданское содействие» он добивается выплаты заработной платы и восстановления на работу.
Автор
Али Феруз
специально для «Новой газеты»
Другие материалы
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Забывчивое
Прецедент «АГОРЫ» и право налево
Раскрывшего «карусель» на выборах журналиста «Фонтанки» будут судить
В Госдуме предложили отстранять учителей от работы за фальсификации на выборах
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе21176
-
30 тысяч марафонцев в Москве439
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+41440
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2182
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге492
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве5913
Самое обсуждаемое
Попить чайку с украинцами
то есть ватник ?
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина
2 соображения 1)не след такое важное патриотическое дело доверять...
Гибридные выборы. Дмитрий Орешкин — с предварительным отчетом «Народного избиркома»
Ссылку сейчас не смогу найти (занята). Одна телеведущая центрального...
Самое читаемое
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина238796
Полковнику никто не спишет224219
«Он был тенью»136272
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
5 комментариев