Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1387 Полиция задержала обвинившего коммунальную службу в махинациях с зарплатой дворника

27.09.2016 Теги: задержания, мигранты, москва

 Фото: Владислав Докшин / специально для «Новой газеты»

Полиция задержала дворника Салохиддина Хуррамова, обвинившего ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» (государственное бюджетное учреждение) в махинациях с зарплатой.

Во вторник, 27 сентября, к нему домой пришел участковый вместе и еще один сотрудник полиции. И под предлогом проверки подлинности документов его вместе с супругой Сарвиноз отвезли в отделение ОВД ЮжноеБутово.По словам друзей Хуррамова, полицейские пришли в сопровождении сотрудников ГБУ «Жилищника».

«У нас в Москве проходит операция «Мигрант». Мы задерживаем мигрантов и проверяем их документы. Что, вы не знаете, что у них поддельные документы? Мы проверим его документы, если все в порядке, то отпустим», — говорит сотрудница ОВД Южное Бутово Ирина Горюнова. 

Сотрудники Комитета «Гражданское содействие» связались с ОВД Южное Бутово.

«Я общалась с участковым и сотрудниками ОВД, они сказали, что после проверки документов его отпустят. Салохиддину дала инструкцию, как вести себя с сотрудниками полиции и ничего не подписывать. Правоохранители осведомлены, что у него есть адвокат. Завтра с утра поеду в отделение полиции выяснять обстоятельства, если его не отпустят в течение трех часов», — сказала адвокат Гульнара Бободжанова. 

Напомним, что «Новая газета» ранее писала о Салохиддине, который раскрыл подробности мошеннической схемы при уборке московских улиц.  По его словам, руководство ГБУ «Жилищник района Южное Бутово», где он работает, присваивало себе заработанные им деньги.

Сценарий, который он разоблачил в своем заявлении в Следственный комитет, как выяснилось, достаточно популярен среди нечистых на руку работодателей. Однако потерпевшие дворники до сих пор обо всем молчали.

Вместе с Салохиддином и его коллегами «Новая газета» изучила эту схему. После чего его уволили с работы. Сейчас с помощью юристов Комитета «Гражданское содействие» он добивается выплаты заработной платы и восстановления на работу.


5 комментариев

3
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 17:59
в этом - вся Россия - присваивать чужое и преследовать за правду ...
Ответить 
-3
F IN , 27 сентября 2016 в 18:05
Активный дворник, приятно прочесть про такого. А так, получается, он пошел в следственный комитет, а те его сдали.
Ответить 
1
Вадим Галенский , 27 сентября 2016 в 18:20
Полиция задержала обвинившего коммунальную службу в махинациях с зарплатой дворника.
********************
Это что, "новые веяния" после "выборов" ?
****************
" Раскрывшего «карусель» на выборах журналиста «Фонтанки» будут судить. " (с)
Ответить 
1
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 18:28
а то ж ! - за что боролись - на то и напоролись ...
Ответить 
4
Виктор Головин , 27 сентября 2016 в 18:21
Такое происходит не только с мигрантами,но и с россиянами в ГБУ Жилищник Марьино участок 3.Текучесть кадров за 8 месяцев поменялось более 95 процентов состава участка текущего ремонта.Сейчас на участке нет сантехников отопление запускают плотники и сварщики...Производится ППР за счет дежурной смены без оплаты-за существующий оклад...На участке более 500 невыполненных заявок по освещению.Выполняются заявки портала и на доме Перерва 31..Прокуратура получила ОТКАТ от гбу и успокоилась!!!
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Автор

Али Феруз

специально для «Новой газеты»

Другие материалы

Видео

Российский цирк застрял на границе с «ДНР»
Российский цирк застрял на границе с «ДНР»

Фото дня

26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

27 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама