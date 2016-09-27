Минприроды России готовит предложения о запрете на использование пластиковых стаканов и пакетов в особо охраняемых природных зонах, в частности в Сочи и на Байкале. Об этом телеканалу RT сообщил глава ведомства Сергей Донской.

«Речь о пластике, попадающем в отходы. Это и стаканчики, и много чего ещё. Нужно что-то делать с отдыхающими — с загрязнением ими мест особого экологического внимания. Когда люди приезжают на Байкал, все поголовно начинают кричать, что много мусора. И сами же мусорят! А так мы хотя бы избавимся от того мусора, который очень долго разлагается», — сказал он.

Новые правила будут действовать только на особо охраняемых природных территориях, которые занимают около 11,9% площади страны. К ним относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

«Это, например, Байкал. И почти весь Сочи — это национальный парк», — уточнил Донской.

Запрет планируют распространить на все пластиковые изделия — пакеты, одноразовую посуду и упаковку.