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Новости

125 Минприроды предложило запретить пластиковую посуду в Сочи и на Байкале

27.09.2016 Теги: байкал, минприроды, сочи

Минприроды России готовит предложения о запрете на использование пластиковых стаканов и пакетов в особо охраняемых природных зонах, в частности в Сочи и на Байкале. Об этом телеканалу RT сообщил глава ведомства Сергей Донской.

«Речь о пластике, попадающем в отходы. Это и стаканчики, и много чего ещё. Нужно что-то делать с отдыхающими — с загрязнением ими мест особого экологического внимания. Когда люди приезжают на Байкал, все поголовно начинают кричать, что много мусора. И сами же мусорят! А так мы хотя бы избавимся от того мусора, который очень долго разлагается», — сказал он.

Новые правила будут действовать только на особо охраняемых природных территориях, которые занимают около 11,9% площади страны. К ним относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

«Это, например, Байкал. И почти весь Сочи — это национальный парк», — уточнил Донской.

Запрет планируют распространить на все пластиковые изделия — пакеты, одноразовую посуду и упаковку.


2 комментария

0
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 18:36
запреты , запреты ... а попробовать научить не мусорить - не пробовали ? - пойманных на выкидывании- оставлении мусора на природе - приговаривать к общественным работам по уборке такого же мусора в большом объеме ....
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0
Олег Коротаев , 27 сентября 2016 в 18:37
В этой логике оставить пластик в Крыму и слоган: соскучились по хрусту пластиковых стаканов, надоел звон стекла? Крым ждет вас.(со своим нельзя)
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