Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Гульчехры Бобокуловой, которая обвиняется в убийстве ребенка, сообщает официальный сайт ведомства.

«Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Бобокуловой и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

В июле Гульчехру Бобокулову признали невменяемой. Ее обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) и части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о взрыве).

Гюльчехру Бобокулову задержали 29 февраля около станции метро «Октябрьское поле». Она держала в руке отрезанную голову девочки и утверждала, что является террористкой. Впоследствии выяснилось, что Бобокулова на протяжении длительного времени была няней девочки и жила в квартире жертвы.

На одном из судебных заседаний она заявила, что планировала это преступление давно. Перед заседанием Бобокулова сказала журналистам, что признает вину и раскаивается. На вопрос, почему она убила ребенка, ответила: «Аллах приказал».