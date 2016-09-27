Новости
54 СК завершил расследование дела против убившей ребенка няни Бобокуловой
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Гульчехры Бобокуловой, которая обвиняется в убийстве ребенка, сообщает официальный сайт ведомства.
«Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Бобокуловой и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.
В июле Гульчехру Бобокулову признали невменяемой. Ее обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) и части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о взрыве).
Гюльчехру Бобокулову задержали 29 февраля около станции метро «Октябрьское поле». Она держала в руке отрезанную голову девочки и утверждала, что является террористкой. Впоследствии выяснилось, что Бобокулова на протяжении длительного времени была няней девочки и жила в квартире жертвы.
На одном из судебных заседаний она заявила, что планировала это преступление давно. Перед заседанием Бобокулова сказала журналистам, что признает вину и раскаивается. На вопрос, почему она убила ребенка, ответила: «Аллах приказал».
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Забывчивое
Прецедент «АГОРЫ» и право налево
Раскрывшего «карусель» на выборах журналиста «Фонтанки» будут судить
В Госдуме предложили отстранять учителей от работы за фальсификации на выборах
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе21176
-
30 тысяч марафонцев в Москве439
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+41440
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2182
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге492
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве5913
Самое обсуждаемое
Попить чайку с украинцами
то есть ватник ?
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина
2 соображения 1)не след такое важное патриотическое дело доверять...
Гибридные выборы. Дмитрий Орешкин — с предварительным отчетом «Народного избиркома»
Ссылку сейчас не смогу найти (занята). Одна телеведущая центрального...
Самое читаемое
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина238796
Полковнику никто не спишет224219
«Он был тенью»136272
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев