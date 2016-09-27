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Новости

2 Международный паралимпийский комитет не потребует от российских спортсменов отзыва исков

27.09.2016 Теги: допинг, паралимпиада

Вице-президент Российского паралимпийского комитета (РПК) Павел Рожков заявил сегодня, что на просьбу прислать критерии восстановления членства РПК в Международном паралимпийском комитете (МПК), российской стороне были выдвинуты «непонятные требования», а именно: «Дать копии речей министра спорта, президента РПК Лукина, из которых видно, что они согласны с позицией МПК и приостановить всю судебную практику». Под «судебной практикой», вероятно, имеются в виду индивидуальные судебные иски российских спортсменов, поданные в Спортивный арбитражный суд.

Рожков также добавил, что в РПК получили предупреждение, что в случае невыполнения этого обязательства, критерии для восстановления членства не будут присланы.

Пресс-секретарь главы МПК Филиппа Крэйвена Крейг Спэнс перечислил «Новой газете» конкретные требования к РПК, которые были выдвинуты международным комитетом еще 23 сентября. «МПК категорически отрицает тот факт, что мы просим ПКР согласиться с позицией международного комитета и приостановить всю судебную практику в отношении отдельных спортсменов.

Вполне естественно, что МПК по-прежнему заинтересован в мониторинге соблюдении РПК своих основополагающих обязательств в ведении антидопинговой деятельности.

Именно поэтому в письме, отправленном российскому комитету 23 сентября, МПК запрашивает три информационные справки. Первое: подтверждение того, что были приняты какие-то шаги для обеспечения надлежащей антидопинговой программы во время соревнований, проходивших 7-9 сентября 2016 года.

Второе: выяснить, как, на самом деле, осуществлялось допинг-тестирование на соревнованиях. И наконец, МПК просит предоставить копии записей речей с церемонии открытия и закрытия этих соревнований. Членство РПК в МПК будет восстановлено, как только РПК в полном объеме выполнит свои обязательства перед Антидопинговым кодексом МПК и Всемирным Антидопинговым кодексом».


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Автор

Татьяна Васильчук

корреспондент

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