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Новости

1316 МИД опубликовал текст соглашений с США по Сирии

27.09.2016 Теги: россия, сирия, сша

МИД России опубликовал документы, которые входят в соглашение с США по Сирии. 

«Мы всякий раз предлагали незамедлительно предавать каждый документ огласке по мере его согласования. Однако американские партнеры этому неизменно противились, что вызывало немало вопросов относительно искренности США», — сказано в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что после утечек в зарубежных СМИ Госдеп опубликовал «частичную подборку документов, не удосужившись согласовать с нами дату публикации». Поэтому в министерстве решили обнародовать текст договоренностей на русском языке, призвав Вашингтон раскрыть весь пакет документов.

«При этом призываем Вашингтон согласиться представить общественности весь их «пакет», обнародовав также мандат СИЦ (Совместного исполнительного центра — ред.), где российские и американские военные специалисты должны вместе определять цели и координировать боевые вылеты, и второе приложение к документу от 9 сентября, в котором определен механизм мониторинга за автомобильной трассой, подходящей к Алеппо с юга», — отмечается в заявлении.

На сайте министерство опубликованы три документа: «Стандартные условия и процедуры, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий» (вступил в силу 28 марта 2016 года), «Подход к практическим российско-американским усилиям в борьбе с ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусрой» и укреплению режима прекращения боевых действий» (от 15 июля) и «Снижение уровня насилия, восстановление доступа и создание СИГ» (от 9 сентября»).

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало текст соглашения по урегулированию сирийского конфликта. Документ под заголовком «Сокращение насилия, восстановление доступа и создание совместного имплементационного центра» содержит пять пунктов (некоторые из них имеют дополнительные подпункты).

Из текста следует, что Россия и США договорились создать демилитаризованную зону в районе дороги Кастелло под Алеппо. Согласно документу, оппозиция предпримет меры, чтобы террористы не проникали в демилитаризованную зону.

Также в соглашении подчеркивается необходимость разделения районов, подконтрольных умеренной оппозиции с одной стороны и запрещенным в России группировкам «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» с другой.

Напомним, 10 сентября по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри Москва и Вашингтон утвердили пакет договоренностей по Сирии. Встреча продолжалась 14 часов. Документы вступили в силу 12 сентября.

Позднее США отказались опубликовать текст договоренностей, чтобы не ставить под угрозу их реализацию. Президент России Владимир Путин заявил, что после обнародования договоренностей «мировой общественности станет понятно, кто и что на самом деле не выполняет».


13 комментариев

9
Вадим Галенский , 27 сентября 2016 в 19:13
Ну и ... ? Этот документ позволяет РФ ежедневно убивать в Алеппо сотни женщин и детей, как в Грозном ?
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-11
Олег Коротаев , 27 сентября 2016 в 19:18
А Вы это лично видели или со слов?
Если со слов, то Россия еще и гуманитарные колонны бомбит и Боинги сбивает, Клинтон все сервера рвёт, ну и так далее
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7
tchistiakov boris , 27 сентября 2016 в 19:56
олег, вас в убогой школе единственному научили - повтoрять : "Вы это лично видели или со слов?"
- если кто-то вдруг скажет: "видел ... в гробу!", - тоже спросите: "Вы это лично видели или со слов?" ?
да, видели !!!
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7
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 19:20
начиная с 1991 года Россия нарушила все договора , которые заключила ... поэтому серьезные игроки на мировой арене , заключая с Россией любые соглашения - и верно рассчитывают , что Россия их нарушит ... ( "только не бросай меня в терновый куст "...)
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-10
Вася Иванов , 27 сентября 2016 в 19:22
Видится. Россия влезла в чужую войну, которую кроме России никому и не надо заканчивать. В России бюджет трещит, в США зарабатывают деньги. Если бы у США был интерес закончить, то наверное за год уже можно было бы совместно все отбомбить и перестрелять всех не правильных. Даже забор можно было бы по периметру построить и полностью локализовать любые перемещения людской силы и вооружения. России надо плюнуть на США, и делать так как считают нужным. Просто предварительно рассылать уведомления - бомбим? , ок бомбим. И по тихому мочить всяких там лидеров - оступился. упал, очнулся, помер. Кажется. В таких конфликтах, когда нет четкой идеологии и единой цели. Все адепты идут за каким нибудь лидерами.
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-6
F IN , 27 сентября 2016 в 19:29
Если бы США могли бы закончить - они бы закончили. Это был бы подарок Обаме перед отставкой. Уйти в белом так сказать. Ну если не закончить, то хотя бы перемирие - чтобы скинуть войну уже другому президенту. А в России никому не надо уходить, всем пофиг. Бомбить будут до посинения.
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7
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 19:52
а зачем Обаме и Америке победа над Асадом ?! - он и так уходит в белом - оставляет после себя втянутую в сирийскую войну Россию - войну на уничтожение ресурсов Кремля .... сейчас уже такая ситуация в Сирии - что Россия все больше наращивает свое присутствие , участие в чужой религиозной войне - куда Путин сдуру всунул Россию - и выйти оттуда уже не получится ....
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0
Мои Пятькопеек , 27 сентября 2016 в 20:46
Кто-кто Россию туда втянул? Может, её и на Украину за ухо притащили?
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8
Martin Fierro , 27 сентября 2016 в 19:50
В России бюджет трещит, в США зарабатывают деньги. Если бы у США был интерес закончить, ----- У Вас коротка память. Несколько лет тому США и Европа (когда ещё Саркози был президентом) уже собрали силы вторжения в Средиземном море для того, чтобы прекратить войну в Сирии.
Но Путин отговорил Обаму этого не делать, потому что, дескать, это к миру не приведёт. А сам через несколько лет сделал то же, от чего отговорил поверившего ему Обаму.
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0
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 20:25
а теперь - кто - по вашему - был прав , тогда - Обама , - не потративший деньги и избежавший участия цивилизованного мира в войне - или сейчас - Путин ,- обманувший Обаму и сам всунувший Россию в чужую ненужную войну ?
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0
Мои Пятькопеек , 27 сентября 2016 в 20:48
Что значит - прав? Вечные понты.
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3
Кот Учёный , 27 сентября 2016 в 20:10
Эта война даёт возможность не только поучаствовать в геополитических "игрищах" (показать своё "величие"), но и заработать деньги "на крови". Деньги огромные (уходящие из бюджета "оружейным баронам").
Потому она может длиться бесконечно долго.

Кстати, помнит ли кто - против кого она начиналась ?
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1
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 20:28
КОТ , Путин начинает следующую авантюру , - чтобы отвлечь внимание россиян от неудачной предыдущей ... вспомните - Россия содержит Приднестровье , Чечню , Абхазию , Осетию , ДНР , ЛНР , Крым , Асада ..... ведет войну против Украины ... мало ?
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