МИД России опубликовал документы, которые входят в соглашение с США по Сирии.

«Мы всякий раз предлагали незамедлительно предавать каждый документ огласке по мере его согласования. Однако американские партнеры этому неизменно противились, что вызывало немало вопросов относительно искренности США», — сказано в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что после утечек в зарубежных СМИ Госдеп опубликовал «частичную подборку документов, не удосужившись согласовать с нами дату публикации». Поэтому в министерстве решили обнародовать текст договоренностей на русском языке, призвав Вашингтон раскрыть весь пакет документов.

«При этом призываем Вашингтон согласиться представить общественности весь их «пакет», обнародовав также мандат СИЦ (Совместного исполнительного центра — ред.), где российские и американские военные специалисты должны вместе определять цели и координировать боевые вылеты, и второе приложение к документу от 9 сентября, в котором определен механизм мониторинга за автомобильной трассой, подходящей к Алеппо с юга», — отмечается в заявлении.

На сайте министерство опубликованы три документа: «Стандартные условия и процедуры, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий» (вступил в силу 28 марта 2016 года), «Подход к практическим российско-американским усилиям в борьбе с ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусрой» и укреплению режима прекращения боевых действий» (от 15 июля) и «Снижение уровня насилия, восстановление доступа и создание СИГ» (от 9 сентября»).

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало текст соглашения по урегулированию сирийского конфликта. Документ под заголовком «Сокращение насилия, восстановление доступа и создание совместного имплементационного центра» содержит пять пунктов (некоторые из них имеют дополнительные подпункты).

Из текста следует, что Россия и США договорились создать демилитаризованную зону в районе дороги Кастелло под Алеппо. Согласно документу, оппозиция предпримет меры, чтобы террористы не проникали в демилитаризованную зону.

Также в соглашении подчеркивается необходимость разделения районов, подконтрольных умеренной оппозиции с одной стороны и запрещенным в России группировкам «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» с другой.

Напомним, 10 сентября по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри Москва и Вашингтон утвердили пакет договоренностей по Сирии. Встреча продолжалась 14 часов. Документы вступили в силу 12 сентября.

Позднее США отказались опубликовать текст договоренностей, чтобы не ставить под угрозу их реализацию. Президент России Владимир Путин заявил, что после обнародования договоренностей «мировой общественности станет понятно, кто и что на самом деле не выполняет».