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1278 Патриарх Кирилл подписал петицию за запрет абортов
Патриарх Кирилл поставил свою подпись под обращением за запрет абортов. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.
Подписание петиции состоялось на встрече с участниками общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы».
«Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений, направленных на признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом», — говорится в обращении.
Авторы также призывают к запрету противозачаточных средств с абортивным действием, а также вспомогательных репродуктивных технологий.
Сбор подписей за законодательную инициативу движения «За жизнь» проводится во многих храмах России с апреля. Авторы обращения планируют собрать миллион подписей.
Патриарх Кирилл неоднократно выступал с призывом вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.
Ранее РПЦ предлагала наказывать врачей, которые советуют женщине сделать аборт.
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