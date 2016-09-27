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Новости

1278 Патриарх Кирилл подписал петицию за запрет абортов

27.09.2016 Теги: аборты, патриарх, рпц

Патриарх Кирилл поставил свою подпись под обращением за запрет абортов. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Подписание петиции состоялось на встрече с участниками общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы».

«Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений, направленных на признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом», — говорится в обращении.

Авторы также призывают к запрету противозачаточных средств с абортивным действием, а также вспомогательных репродуктивных технологий.

Сбор подписей за законодательную инициативу движения «За жизнь» проводится во многих храмах России с апреля. Авторы обращения планируют собрать миллион подписей.

Патриарх Кирилл неоднократно выступал с призывом вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.

Ранее РПЦ предлагала наказывать врачей, которые советуют женщине сделать аборт.


19 комментариев

13
Вадим Галенский , 27 сентября 2016 в 19:14
Странная ситуация, жертва (удалено модератором) против абортов ...
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10
Юрий Хотинский , 27 сентября 2016 в 19:40
Так потому и против,шо жертва.
Патриарх очевидно ратует за черных гинекологов,благосостояние которых резко улучшиться в случае запрета легальных абортов.Ему бы сердешному беспокоиться о духовном и моральном воспитании паствы.Может и абортов бы уменьшилось.
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13
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 19:23
россияне теперь должны подписать петицию о запрете Гундяеву подписывать петиции ...( " есть люди - и их ужасно много - чье кредо сводится к тому - чтоб обосрать идею Бога - своим служением ему" . (с) ...
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2
анна а. , 27 сентября 2016 в 19:37
Осень в зените.
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3
Володя Морозов , 27 сентября 2016 в 19:42
Инициативные граждане, в чем проблема? Берите и рожайте.
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4
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 19:55
это Вы Коротаеву ? - у него вся мочь в интернет уходить ...
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5
Ирина Черненко , 27 сентября 2016 в 20:02
Хотелось бы сказать пару слов этому ... патриарху кириллу:
1. Церковь отделена от Государства, по крайней мере по Конституции и на государственной бумаге, не так ли? В таком случае, никакой патриарх не имеет право ставить условия/требовать что-либо от светской власти и граждан общества, состоящего, кстати, не только из верующих разных конфессий, но и из атеистов.
2. ваша, (г)осподин патриарх, прямая обязанность и священный долг пастыря душ человеческих - доносить до своей паствы христианские ценности и мораль. Но вам, видимо, не по силам нести свой пастырский Крест, коль обращаетесь за помощью к светской земной власти, не уповая на Господа в молитвах своих... вас больше волнуют внешние атрибуты мирской жизни: дорогие часы, машины, празднование пышных дней рождения, причастия к мирской власти...... Если христианский Пастырь подает подобный пример бездуховности своей же пастве, то ЧТО он имеет право от нее требовать?!!..... ((
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8
Andrey bajin , 27 сентября 2016 в 19:43
Беспокоюсь за его свояченицу.
Ну, ту, что в Доме на набережной, в квартире с нанопылью живёт.
Или уже того, в монастырь?
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5
Елена С. , 27 сентября 2016 в 19:45
Ранее РПЦ предлагала наказывать врачей, которые советуют женщине сделать аборт.
---------------------
Если аборты делаются по медицинским показателям, то тут уж РПЦ должна стоять в сторонке и молча сопеть в две дырки.

Авторы также призывают к запрету противозачаточных средств с абортивным действием, а также вспомогательных репродуктивных технологий.
-----------------------
Млин... Репродуктивные-то технологии чем плохи??
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3
Юрий Коваленко , 27 сентября 2016 в 19:52
"признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа,"
==============
Сейчас он таковым не признаётся значит? Признание повлечёт за собой другие проблемы: в обращении ничего не говорится об абортах по медицинским показаниям, а показаний таких множество. Детской эвтаназии у нас не существует... Ну а в случае признания такого статуса, аборты по мед.показаниям как исполнять? Или им всё едино-- пусть умрёт мать, или/и ребёнок, -- нельзя и всё; и это не будет убийством?
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-1
Юрий Коваленко , 27 сентября 2016 в 20:21
(хотя вообще-то, законодательное признание или непризнание не меняет того факта, что зигота уже является человеком; человек взрослый хранит в памяти всю информацию, воспринятую уже зиготой, и всю, всю дальше...)
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0
Anton Zuykov , 27 сентября 2016 в 20:43
"человек взрослый хранит в памяти всю информацию, воспринятую уже зиготой"
какой бред.... у зиготы нечем хранить эту информацию! не говоря уж о том, что нечем ее воспринимать....
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4
olga fedorinova , 27 сентября 2016 в 20:08
Лучше помогать женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Еще - поднять детские пособия до трех лет.
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2
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 20:30
ага , как же ... может еще продать Гундяеву свою яхту ,- чтобы деньги на детские пособия добавились ?!
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1
Владимир Василенко , 27 сентября 2016 в 20:13
Движение «Православные добровольцы». Какое-то смешное (абсурдное) сочетание слов. Интересно в чем заключается разница, между просто "православным" и "православным добровольцем". Разве бывают еще и "не добровольные прославленные"
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1
Anna Fatalistka , 27 сентября 2016 в 20:16
Что-то он против всего... И против абортов, и против противозачаточных средств, и против ЭКО (надеюсь, он это имел ввиду под дополнительными репродуктивными технологиями). Отче, вы бы определились. Да, а если дама в интересном, но неудобном в данный для нее момент положении, стремящаяся выйти из него и доктор, помогающий этой даме атеисты? Или казнить всех, не обращая внимания на убеждения?
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