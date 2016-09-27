Патриарх Кирилл поставил свою подпись под обращением за запрет абортов. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Подписание петиции состоялось на встрече с участниками общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы».

«Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений, направленных на признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом», — говорится в обращении.

Авторы также призывают к запрету противозачаточных средств с абортивным действием, а также вспомогательных репродуктивных технологий.

Сбор подписей за законодательную инициативу движения «За жизнь» проводится во многих храмах России с апреля. Авторы обращения планируют собрать миллион подписей.

Патриарх Кирилл неоднократно выступал с призывом вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.

Ранее РПЦ предлагала наказывать врачей, которые советуют женщине сделать аборт.