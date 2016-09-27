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95 Бывший омбудсмен Лукин делегирован в Совет Федерации
Бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин делегирован в Совет Федерации от Тверской области, передает ТАСС.
«Документы на Владимира Петровича (Лукина) нами представлены в Совет Федерации. Сейчас проходит процедура по их оформлению и вступлению в должность», — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Руденя предложил Лукину представлять в Совете Федерации Тверскую область после победы на губернаторских выборах 18 сентября.
Владимир Лукин был одним из основателей партии «Яблоко». В 1993 году перед выборами в Госдуму первого созыва был создан избирательный блок «Явлинский — Болдырев — Лукин», который был назван «ЯБЛоко» — по первым буквам фамилий лидеров.
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