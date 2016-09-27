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Новости

95 Бывший омбудсмен Лукин делегирован в Совет Федерации

27.09.2016 Теги: совет федерации, тверь

Бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин делегирован в Совет Федерации от Тверской области, передает ТАСС.

«Документы на Владимира Петровича (Лукина) нами представлены в Совет Федерации. Сейчас проходит процедура по их оформлению и вступлению в должность», — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Руденя предложил Лукину представлять в Совете Федерации Тверскую область после победы на губернаторских выборах 18 сентября.

Владимир Лукин был одним из основателей партии «Яблоко». В 1993 году перед выборами в Госдуму первого созыва был создан избирательный блок «Явлинский — Болдырев — Лукин», который был назван «ЯБЛоко» — по первым буквам фамилий лидеров.


1 комментарий

0
Алексей Бесфамильный , 27 сентября 2016 в 20:28
"Министерская чехарда

Авторство этого выражения принадлежит депутату 4-й Государственной Думы, известному черносотенцу Владимиру Митрофановичу Пуришкевичу (1870—1920): 12 февраля 1916 г. на заседании Думы он назвал «министерской чехардой» частую смену министров в правительстве и постоянное перемещение их из одного ведомства в другое. В оригинале:

«Разве нормальна (..:) наша быстропрерывающаяся министерская нехарда, свидетелями которой являемся мы?»

Это, по словам депутата, явный признак ненормального положения дел в стране (Государственная Дума, Стенографические отчеты, Сессия четвертая, Пг. 1916)."

У нас она даже не министерская, а глобальная. Вся эта засаленная колода тасована и перетасована.
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