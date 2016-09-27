Бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин делегирован в Совет Федерации от Тверской области, передает ТАСС.

«Документы на Владимира Петровича (Лукина) нами представлены в Совет Федерации. Сейчас проходит процедура по их оформлению и вступлению в должность», — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Руденя предложил Лукину представлять в Совете Федерации Тверскую область после победы на губернаторских выборах 18 сентября.

Владимир Лукин был одним из основателей партии «Яблоко». В 1993 году перед выборами в Госдуму первого созыва был создан избирательный блок «Явлинский — Болдырев — Лукин», который был назван «ЯБЛоко» — по первым буквам фамилий лидеров.