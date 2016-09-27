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15 ФАС допустила возможность нового ценового сговора на iPhone
Федеральная антимонопольная служба не исключает возможности возбудить новое уголовное дело по ценовому сговору ритейлеров на iPhone7. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
«У меня вызывают досаду такие вещи. Если, конечно, мы увидим на седьмом iPhone такое же, мы еще одно возбудим дело. Просто это уже отягчающим обстоятельством будет при исчислении штрафа», — сказал он.
«У меня не просто досаду, а даже некоторое раздражение вызывает, когда Россию считают страной с очень низким уровнем образования, что мы какие-то дебилы и не в состоянии понять простые вещи», — добавил Артемьев.
Глава ФАС назвал ценовой сговор «неуважительным по отношению к гражданам», так как его смысл — удержать высокую цену на iPhone.
Напомним, ранее ФАС возбудила антимонопольное дело против компании Apple из-за влияния на цену смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus на российском рынке. Поводом для расследования стало обращение гражданина, который сообщил об одинаковых ценах на модели Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus, у шестнадцати основных реселлеров: МТС, «М.Видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», OZON, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, ИОН (Ноу-Хау), «Техносила».
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