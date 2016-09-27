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Новости

234 Россия с 1 октября снимет запрет на поставки овощей и фруктов из Египта

27.09.2016 Теги: египет, продукты, россия

Россия с 1 октября снимет запрет на поставки овощей и фруктов из Египта, передает Интерфакс со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

По его словам, ограничения продолжат действовать на ввоз картофеля.

Накануне Данкверт провел переговоры с представителями Египта. Планируется, что российская делегация экспертов посетит Египет в октябре-ноябре 2016 года, чтобы оценить соблюдение фитосанитарных требований при поставках картофеля. По итогам этого визита будет пересмотрен протокол, касающийся экспорта картофеля в Россию.

Напомним, в сентябре Россельхознадзор запретил поставки овощей и фруктов из Египта. Запрет был введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта.


6 комментариев

0
Lenty Vini , 27 сентября 2016 в 21:40
так что , и картошку россияне египетскую ели ?! - а самим вырастить , - слабо ?
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3
Aleks Ялик , 27 сентября 2016 в 22:03
Чет импортозамещение не пошло.А может бульдозеры ломаются на помидорах.. Главное, что теперь это снова можно есть и быть по прежнему патриотом.
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0
Проходящий Мимо , 27 сентября 2016 в 22:11
Правда что помидоры в РФ ст0ят по 100 руб/кг?
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1
Макар Следопытов , 27 сентября 2016 в 22:32
правда! но ни помидоры, а помидор, и не кг а половина.
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0
Проходящий Мимо , 27 сентября 2016 в 22:43
Я серьезно.
Просто если помидоры в сентябре действительно по 100 руб/кг, то становится понятно почему открывают импорт из Египта, если по 25 руб/кг - то совсем не понятно.
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0
tchistiakov boris , 27 сентября 2016 в 22:47
с 1 октября ... и опять - до первой кишечной палочки ?
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