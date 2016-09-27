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234 Россия с 1 октября снимет запрет на поставки овощей и фруктов из Египта
Россия с 1 октября снимет запрет на поставки овощей и фруктов из Египта, передает Интерфакс со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.
По его словам, ограничения продолжат действовать на ввоз картофеля.
Накануне Данкверт провел переговоры с представителями Египта. Планируется, что российская делегация экспертов посетит Египет в октябре-ноябре 2016 года, чтобы оценить соблюдение фитосанитарных требований при поставках картофеля. По итогам этого визита будет пересмотрен протокол, касающийся экспорта картофеля в Россию.
Напомним, в сентябре Россельхознадзор запретил поставки овощей и фруктов из Египта. Запрет был введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта.
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