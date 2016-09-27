Правительство России поддержало законопроект о запрете использования бэби-боксов, передает Интерфакс.

В распоряжении агентства оказался проект официального отзыва на инициативу.

При этом правительство попросило уточнить новую статью Кодекса об административных правонарушениях с наказанием за использованием, потому что ее формулировка «допускает расширительное толкование».

Помимо этого, в правительстве подчеркнули, что предлагаемое наказание в виде временного приостановления деятельности «может привести к невозможности получения гражданами медицинской помощи, а также социальных и образовательных услуг детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей».

Напомним, сенатор Елена Мизулина внесла законопроект о запрете бэби-боксов в июне 2016 года.

«Государство не должно поощрять отказы от детей. Такого рода бэби-боксы — поощрение отказов от новорожденных детей. Практика всех стран, которые пытались ввести бэби-боксы, доказывает, что число отказов от детей резко возрастает, потому что это безнаказанно в силу анонимности, легкости оставления ребенка», — считает Мизулина.

Впервые закон, регламентирующий работу бэби-боксов, был внесен в Госдуму в августе прошлого года. Бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов раскритиковал законопроект, подчеркнув, что бэби-боксы противоречат российским законам и моральным принципам. Сама Мизулина тогда поддержала Астахова.

«Бэби-боксы» («окна жизни») — специальные пунктах в медучреждениях, где матери смогут анонимно оставить нежеланных детей. В России первые «бэби боксы» появились в 2012 году.