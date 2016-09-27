Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего учителя московской школы №57 Бориса Меерсона, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает официальный сайт ведомства.

Дело открыто по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних, совершенные группой лиц». Ведоство также возбудило дело в отношении выпускницы школы Марии Немзер.

По версии следствия, Меерсон вместе с Немзер с апреля по декабрь 2010 года совершали «действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста».

Напомним, школа №57 оказалась в центре скандала после того, как журналистка Екатерина Кронгауз рассказала о том, что в школе есть учитель, который на протяжении многих лет имеет сексуальные отношения со своими ученицами. Это вызвало волну возмущений, в интернете начали появляться рассказы бывших учениц и родителей, которые в курсе ситуации.

В начале сентября директор московской школы №57 Сергей Менделевич подписал заявление об уходе с поста.