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Новости

106 СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего учителя 57-й школы

27.09.2016 Теги: следственный комитет, школы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего учителя московской школы №57 Бориса Меерсона, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает официальный сайт ведомства.

Дело открыто по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних, совершенные группой лиц». Ведоство также возбудило дело в отношении выпускницы школы Марии Немзер.

По версии следствия, Меерсон вместе с Немзер с апреля по декабрь 2010 года совершали «действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста». 

Напомним, школа №57 оказалась в центре скандала после того, как журналистка Екатерина Кронгауз рассказала о том, что в школе есть учитель, который на протяжении многих лет имеет сексуальные отношения со своими ученицами. Это вызвало волну возмущений, в интернете начали появляться рассказы бывших учениц и родителей, которые в курсе ситуации.

В начале сентября директор московской школы №57 Сергей Менделевич подписал заявление об уходе с поста.


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