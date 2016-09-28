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Новости

1695 Мизулина поблагодарила правительство за поддержку законопроекта о бэби-боксах

28.09.2016 Теги: законопроекты

Сенатор Елена Мизулина сообщила, что правительство поддержало ее законопроект о запрете бэби-боксов на территории России.

На сайте сенатора от Омской области приводится более подробное сообщение. По ее словам, власти не должны поощрять отказы от новорожденных. Она также указало на то, что в результате «нарушается право ребенка на идентичность, то есть право ребенка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение».

Законопроект о запрете бэби-боксов был внесен Мизулиной в Госдуму 1 июня. Он вводит административную ответственность за создание таких механизмов, которые позволяют анонимно отказаться от ребенка — штраф в от одного до пяти миллионов рублей либо приостанавка деятельности юридического лица на срок до девяноста суток.

Накануне патриарх Кирилл подписал петицию за запрет абортов в России.


2 комментария

1
Васо Днепровский , 28 сентября 2016 в 08:46
Она также указало на то, что в результате «нарушается право ребенка на идентичность, то есть право ребенка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение».
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Ну конечно же для мертвого младенца, найденного в мусорном баке/на обочине/под кустом в парке/... крайне важно иметь право на идентичность.

Сволочи...
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0
Oleg Verkhoturov , 28 сентября 2016 в 08:52
Людоеды. Бред какой-то.
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