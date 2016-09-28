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1695 Мизулина поблагодарила правительство за поддержку законопроекта о бэби-боксах
Сенатор Елена Мизулина сообщила, что правительство поддержало ее законопроект о запрете бэби-боксов на территории России.
Я признательна Правительству за поддержку законопроекта. Все указанные в офиц. отзыве замечания могут быть легко устранены ко 2-му чтению.— Елена Мизулина (@emizulina) 27 сентября 2016 г.
На сайте сенатора от Омской области приводится более подробное сообщение. По ее словам, власти не должны поощрять отказы от новорожденных. Она также указало на то, что в результате «нарушается право ребенка на идентичность, то есть право ребенка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение».
Законопроект о запрете бэби-боксов был внесен Мизулиной в Госдуму 1 июня. Он вводит административную ответственность за создание таких механизмов, которые позволяют анонимно отказаться от ребенка — штраф в от одного до пяти миллионов рублей либо приостанавка деятельности юридического лица на срок до девяноста суток.
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