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Новости

417 Пентагон обвинил Россию в разжигании гражданской войны в Сирии

28.09.2016 Теги: минобороны, сирия

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что Россия недостаточно занимается регулированием кризиса в Сирии, и ее действия только способствуют дальнейшему разжиганию конфликта в этой ближневосточной стране, передает ТАСС.

«Россияне говорили, что они пришли в Сирию, чтобы бороться с терроризмом и использовать свое историческое влияние на сирийский режим с целью достижения политического решения конфликта. Однако они этого не делают», — сказал Картер в ходе выступления на базе американских ВВС Киртланд в штате Нью-Мексико В качестве примера того, что Россия «способствует разжиганию гражданской войны» Картер назвал «рост насилия» в стране в последние несколько дней.

Накануне министерство иностранных дел России опубликовало документы, входящие в соглашение с США по Сирии.

22 сентября сирийская армия начала наступление на Алеппо после того, как она официально объявила об окончании перемирия. Причиной стало то, что «боевики» используют перемирие лишь для накопления сил. С таким комментарием ранее выступил представитель российской армии. Это произошло после недельного перемирия, достигнутого в ходе переговоров России и США.


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