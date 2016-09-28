Администрация президента США не исключает возможность введения дополнительных экономических санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

«Мы не снимали с рассмотрения перспективу дополнительных финансовых санкций», — сказал спикер администрации президента. Он указал на то, что санкции «зарекомендовали себя как полезный инструмент в продвижении наших интересов по всему миру».

США стараются координировать свои действия с партнерами, а не организовывать односторонние санкции, добавил Эрнест.

Пресс-секретарь отметил, что Белый дом возлагает на Россию ответственность за ситуацию с обстрелом гуманитарного конвоя ООН — независимо от того, силы сирийского правительства или российские ВКС нанесли удар по колонне.

Министр обороны Эштон Картер обвинил Россию в недостаточных мерах по урегулированию конфликта в стране и том, что действия российских вооруженных сил скорее разжигают гражданскую войну.

Ранее в сентябре стало известно, что по удерживаемой сирийскими повстанцами восточной части Алеппо были нанесены массированные бомбардировки, в результате которых погибли более 70 человек и было разрушено около 40 зданий.