Новости
741 Минфин подтвердил план взыскания с «Газпрома» 170 млрд рублей
Министерство финансов действительно намерено в 2017 году дополнительно взыскать с «Газпрома» 170 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов Илья Трунин, передает РБК.
По словам замминистра, министерство планирует получить дополнительно 200 млрд рублей с нефтяной отрасли и 170 млрд рублей — с газовой. Трунин уточнил, что министерство не планирует дополнительно повышать налоговую нагрузку на независимых производителей газа.
Правительство рассмотрит предложения Минфина по основным направлениям налоговой политики на 2017-2019 годы 13 октября.
Трунин отметил, что в списке предложений не будет акцизов на сахоросодержащие напитки. Ранее Минфин отказался от идеи вводить акцизы на пальмовое масло.
23 сентября директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал, что 2017 году у «Газпрома» планируется дополнительно изъять 100–170 млрд рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Жилищно-коммунальный хаос
Чем занимаются «Офицеры России» и кто такой Антон Цветков
Пентагон обвинил Россию в разжигании гражданской войны в Сирии
СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего учителя 57-й школы
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе22451
-
30 тысяч марафонцев в Москве653
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+43254
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2254
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге529
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6008
Самое обсуждаемое
Попить чайку с украинцами
И вам привет. За Крым пора бы уже забывать, у вас проблемки пожирнее...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Бориса Немцова убрали, что им убрать выставку? Только намекните.
Кудрин может вернуться в правительство, а в Россию точно вернется бедность. И надолго
Почему же нельзя представить? Взяточничество и в Московском...
Самое читаемое
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина240291
Полковнику никто не спишет231158
«Он был тенью»145312
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
6 комментариев