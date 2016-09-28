Министерство финансов действительно намерено в 2017 году дополнительно взыскать с «Газпрома» 170 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов Илья Трунин, передает РБК.

По словам замминистра, министерство планирует получить дополнительно 200 млрд рублей с нефтяной отрасли и 170 млрд рублей — с газовой. Трунин уточнил, что министерство не планирует дополнительно повышать налоговую нагрузку на независимых производителей газа.

Правительство рассмотрит предложения Минфина по основным направлениям налоговой политики на 2017-2019 годы 13 октября.

Трунин отметил, что в списке предложений не будет акцизов на сахоросодержащие напитки. Ранее Минфин отказался от идеи вводить акцизы на пальмовое масло.

23 сентября директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал, что 2017 году у «Газпрома» планируется дополнительно изъять 100–170 млрд рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых.