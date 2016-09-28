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Новости

741 Минфин подтвердил план взыскания с «Газпрома» 170 млрд рублей

28.09.2016 Теги: газпром, минфин, налоги

Министерство финансов действительно намерено в 2017 году дополнительно взыскать с «Газпрома» 170 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов Илья Трунин, передает РБК.

По словам замминистра, министерство планирует получить дополнительно 200 млрд рублей с нефтяной отрасли и 170 млрд рублей — с газовой. Трунин уточнил, что министерство не планирует дополнительно повышать налоговую нагрузку на независимых производителей газа.

Правительство рассмотрит предложения Минфина по основным направлениям налоговой политики на 2017-2019 годы 13 октября.

Трунин отметил, что в списке предложений не будет акцизов на сахоросодержащие напитки. Ранее Минфин отказался от идеи вводить акцизы на пальмовое масло.

23 сентября директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал, что 2017 году у «Газпрома» планируется дополнительно изъять 100–170 млрд рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых.


6 комментариев

3
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 09:25
даешь новые налоги ! - и со всех ! http://www.rosbalt.ru/russia/2... ибо пользу от санкций уже некуда складывать ...
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2
Алекс Ковалев , 28 сентября 2016 в 10:14
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 09:25
А вот как вы не правы! Владимир Владимирович сказал, что новых налогов не будет, телевизор россиянам об этом уже поведал. А об акцизах, сборах и пошлинах, как и об их повышении Владимир Владимирович ничего не сказал, верный и бдительный телевизор то же.
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3
Вадим Нестеровский , 28 сентября 2016 в 09:31
Ну вот, уже и священных коров доить начали... Похоже последний эшелон денег заканчивается!
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3
Oleg Verkhoturov , 28 сентября 2016 в 09:40
Что-то, видимо, совсем завал в российском бюджете, ежели руку в карман спмизнаетекого запустили. ))
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0
Слесарь Сантехник , 28 сентября 2016 в 10:53
Антиресно, а какие планы у газпрома о взыскании какой суммы с населения России? Может кто-нибудь просветит?
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0
Фотий Ту , 28 сентября 2016 в 10:55
Газпром, мечты сбываютсо.
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