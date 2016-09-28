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Новости

482 ФБР заподозрило Россию во взломе мобильных телефонов руководства Демократической партии

28.09.2016 Теги: сша, хакеры

ФБР ведет расследование предпринятых в августе попыток взлома мобильных телефонов руководства Демократической партии США, пишет Reuters со ссылкой на источники.

К атакам могут быть причастны хакеры, «поддерживаемые российским правительством», а возможной целью был срыв грядущих президентских выборов в США. Россия отрицает причастность к взлому.

В случае успешной атаки хакеры могли получить доступ к большому массиву данных, включающих отчеты о звонках, текстовые сообщения, электронная почта, фотографии и списки контактов.

Один из источников рассказал, что ФБР попросило тех, кого коснулся взлом, передать свои телефоны для изучения, чтобы расследователи создали копии всей информации на них.

В июле WikiLeaks опубликовал документы Национального комитета Демократической партии США. По информации источников The New York Times, к хакерской атаке могли быть причастны компьютеры, использующиеся россиянами.

Кандидат от партии Хиллари Клинтон позднее заявила о причастности России ко взлому данных, а своего соперника Дональда Трампа обвинила в поддержке России.


3 комментария

1
tchistiakov boris , 28 сентября 2016 в 10:23
... а если - к взламываему объекту "прицепить" блокировку российского SWIFTa, то можно получить ошеломяющий двойной результат ! (представлять - только с закрытыми глазами!)
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0
Макар Следопытов , 28 сентября 2016 в 10:37
российского SWIFTa не бывает - Вы мне поверьте я с ним работаю последние 10 лет и отключать его не будут - ибо как бабки честно украденные вывести из за железного занавеса?
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0
Юрий . , 28 сентября 2016 в 10:57
Желаю победы Демократической партии США. РФ ее уже капитально достала своими подлыми гадостями и не прикрытым мастурбированием на образ неадекватного, близкого Кремлю по духу и поведению жириновского-трампа. Ой, шо потом будет!
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