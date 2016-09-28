ФБР ведет расследование предпринятых в августе попыток взлома мобильных телефонов руководства Демократической партии США, пишет Reuters со ссылкой на источники.

К атакам могут быть причастны хакеры, «поддерживаемые российским правительством», а возможной целью был срыв грядущих президентских выборов в США. Россия отрицает причастность к взлому.

В случае успешной атаки хакеры могли получить доступ к большому массиву данных, включающих отчеты о звонках, текстовые сообщения, электронная почта, фотографии и списки контактов.

Один из источников рассказал, что ФБР попросило тех, кого коснулся взлом, передать свои телефоны для изучения, чтобы расследователи создали копии всей информации на них.

В июле WikiLeaks опубликовал документы Национального комитета Демократической партии США. По информации источников The New York Times, к хакерской атаке могли быть причастны компьютеры, использующиеся россиянами.

Кандидат от партии Хиллари Клинтон позднее заявила о причастности России ко взлому данных, а своего соперника Дональда Трампа обвинила в поддержке России.