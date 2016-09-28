Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании московского управления Ространснадзора, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации «Рен ТВ», силовики уже задержали 10 человек. Следственные действия проходят у начальника столичного управления Игоря Суржика, государственного инспектора отдела автотранспортного надзора по Западному, Юго-Западному и Южному административным округам г. Москвы Дениса Зуева.

Высокопоставленных сотрудников надзорного ведомства подозревают в получении крупной взятки, а также в покровительстве в сфере пассажирских и грузовых перевозок, сообщает телеканал.

В то же время по словам источника Интерфакса, обыски в действительности прошли в около 30 региональных управлениях Ространснадзора.

Чиновники, подозреваемые в получении взяток, находились в разработке оперативных подразделений ФСБ и МВД в течение нескольких месяцев, отмечает собеседник агентства. По его словам, они занимались поборами с транспортных предприятий, которые осуществлявих пассажирские перевозки на маршрутных такси.

Двое чиновников задержаны — начальник столичного управления Ространснадзора Игорь Суржик и начальник Южного управления Ространснадзора Игорь Высоцкий.