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Новости

867 Полиция начала проверку по факту издевательств над тюленями на Сахалине

28.09.2016 Теги: активисты, животные, сахалин


Фото: Экологическая вахта Сахалина

Управление МВД по Сахалинской области занялось проверкой информации об издевательствах над тюленями на берегу залива Пильтун, сообщает РИА Новости.

С требованием провести проверку в правоохранительные органы обратились активисты «Экологической вахты Сахалина». Организация опубликовала фотографии, на которых два человека, стоящих рядом с моторной лодкой, прогоняют тюленей с лежбища.

По словам активистов, мужчины «на большой скорости вылетают на песчаную косу, на которой отдыхают тюлени, наезжают лодкой на одного из них, пинками сгоняют остальных в воду, выволакивают из-под лодки несчастного тюленя и тоже ногами спихивают его в воду».

Экологи уверены, что эти действия подпадают под статью «Жестокое обращение с животными», а также проверить информацию о браконьерском вылове рыбы в заливе.


9 комментариев

2
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 11:10
а вот интересно - над россиянами никто не издевается ? - ну там - в богатейшей по ресурсам стране все деньги достаются не им ? - А ?
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4
Юрий . , 28 сентября 2016 в 11:24
А потом окажется, шо на лодке были местные единороссы и тады уже самих тюленей найдут и обязательно посодють...
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0
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 12:48
ну да ... а если окажется , что в лодке был Кадыров , тюленей еще заставят извиняться ...
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1
Фотий Ту , 28 сентября 2016 в 11:26
Чилавек - пахан природы, твое место, тюлень, возле параши, нна тебе пендаля!
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3
A H , 28 сентября 2016 в 11:27
На сети есть такие видео с издевательствами скрепных рассеян над животными, что смотреть невозможно. Третий Рим, (........я)....
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0
Вадим Нестеровский , 28 сентября 2016 в 11:54
А вот мне в связи с этим вспомнился гринписовский ролик (яко бы документальный) о промысле бельков. Где некие люди с явно звероподобными мордами забивают беззащитных детёнышей при помощи пик, кусков арматуры и металлических труб. Кровища на снегу и на шкурках убитых животных действительно впечатляет! Вот только очень скоро выяснилось, что ни кто и ни где так бельков не промышлял и не промышляет! Поскольку единственное ценное у них - это ШКУРА... которую в ролике безнадёжно портят пиками и обрезками чего-то тяжёлого железного.
И возникли весьма обоснованные, хоть до конца и не доказанные подозрения, что проделывали всё это под камерой гринписовцев специально нанятые ими люди, к промыслу не имеющие ни какого отношения. Именно ради съёмок ролика.
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1
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 12:19
И правда:

"Последние 30 лет промысел был вертолетным. Зверобоев привозили на льдины и оставляли, пока не убьют достаточно детенышей. Бельков били баграми по носу, чтобы не испортить белую шкурку. Часть забирали живыми и в огромных сетках свозили вертолетами на базы. Там, в клетках, бельки умирали или линяли, превращаясь в серок. Именно мех серки в основном и идет в промышленную обработку, а вот мех белька быстро желтеет и приобретает товарный вид только после окрашивания."
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1
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 12:16
"Полиция начала проверку по факту издевательств над тюленями на Сахалине "

Им российские паспорта выдавали?
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1
Owod_ RUS , 28 сентября 2016 в 12:23
Тюлени мы, такие тюлени...
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