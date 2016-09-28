"Полиция начала проверку по факту издевательств над тюленями на Сахалине "



Фото: Экологическая вахта Сахалина

Управление МВД по Сахалинской области занялось проверкой информации об издевательствах над тюленями на берегу залива Пильтун, сообщает РИА Новости.

С требованием провести проверку в правоохранительные органы обратились активисты «Экологической вахты Сахалина». Организация опубликовала фотографии, на которых два человека, стоящих рядом с моторной лодкой, прогоняют тюленей с лежбища.

По словам активистов, мужчины «на большой скорости вылетают на песчаную косу, на которой отдыхают тюлени, наезжают лодкой на одного из них, пинками сгоняют остальных в воду, выволакивают из-под лодки несчастного тюленя и тоже ногами спихивают его в воду».

Экологи уверены, что эти действия подпадают под статью «Жестокое обращение с животными», а также проверить информацию о браконьерском вылове рыбы в заливе.