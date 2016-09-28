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Новости

516 Суд перенес заседание по иску Сечина к «Новой газете»

28.09.2016 Теги: иск, сечин

Басманный районный суд Москвы перенес на 10 октября дату слушания по рассмотрению иска главы «Роснефти» Игоря Сечина с требованием удалить с сайта «Новой газеты» статью Романа Анина и выпустить опровержение.

В начале заседания представители Сечина в суде предоставили уточнения к иску.

«Мы не изменяем ни предмет, ни обоснование, ничего, мы просто уточняем: провели структурирование первоначального искового заявления — более четко обозначили те фразы, которые у нас оспариваются — именно скрытые утверждения — и обоснование и плюс еще порочащий характер — по сути дела это просто уточнение исковых требований», — цитирует адвоката RNS.

Юрист «Новой газеты» попросила перерыв для ознакомления с материалами, однако судья Галина Грабовская сочла, что для подготовки позиции потребуется больше времени, поэтому перенесла заседание на 10 октября.

Напомним, истец утверждает, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и автор статьи нарушили право супруги Сечина на неприкосновенность частной жизни.

В статье «Секрет принцессы Ольги» рассказывается о яхте стоимостью около 100 млн долларов, которой, предположительно, пользуется Ольга Сечина. 

16 сентября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Сечина к газете «Ведомости». Суд действительно обязал не только удалить с сайта статью о его доме на Рублевском шоссе, но также уничтожить тираж номера. Ранее иск к «Новой газете» подала сама Ольга Сечина. Она также требовала уничтожения тиража, однако суд не принял к рассмотрению иск.


6 комментариев

2
Александр Алексеенко , 28 сентября 2016 в 12:11
Одно слово - охренеть. Встаёт закономерный вопрос - до каких пор будем терпеть произвол таких, как сечин и их семейки???Вспоминаются времена когда публикация очерка в журнале "Крокодил", была поводом к возбуждению, службой ОБХСС - проверки и часто заканчивалась такая проверка - сроком для героя публикации. Сейчас же, такие "герои" ещё и ВЫПЕНДРИВАЕТСЯ (изменено модератором), хотя о чём это, понятно---- рыба гнеёт с головы и пока так будет........ Но ВЫ в редакции держитесь, как вас поддержать, все честные люди на вашей стороне. Если организуете митинг - приеду чтобы поддержать.
От модератора: Роскомнадзор составил список из четырех слов, употребление которых запрещено во всех средствах массовой информации. Это бранные обозначения мужского и женского половых органов, нецензурное название процесса совокупления и слово на букву «б».
В Роскомнадзоре отметили, что замена некоторых букв в запрещенных словах на троеточие или звездочки - не поможет избежать ответственности. В случае употребления средством массовой информации подобных слов, ведомство будет делать этому СМИ выговоры. А если таких выговоров наберется два и более - может быть поставлен вопрос об аннулировании лицензии
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3
Юрий . , 28 сентября 2016 в 12:11
Опровержение:
Да, Ольга Сечина на яхте за 100 миллионов евро плавает по морям и океанам, но это не имеет к ее личной жизни ни малейшего отношения. Просто работа у нее такая...
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3
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 12:29
Странно, никаких особых утверждений в статье нет, только ряд "забавных" совпадений. Никаких порочащих Сечиных выводов уважаемый Роман Анин не делает, а сделает ли их читатель - читателю и решать. Ничего порочащего про г-д Сечиных в статье нет.

Чего же они так разобиделись? Тем более что тренд на демонстративное богатство среди околокооперативных товарищей (например Шувалов, Чайки) весьма нагляден.
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1
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 12:34
Полностью согласен с Вами, Алексей.
Нигде не говорилось о том, что яхта принадлежит Сечиным. Ольга могла там гостить или подрабатывать - уборщицей, кухонной рабочей, массажисткой или подавальщицей в буфете... В конце концов, семейный достаток может складываться и совместными усилиями ?
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0
kirill malinov , 28 сентября 2016 в 12:39
Получается, не выложи хвастливые фотки некий блогер, не узнали бы мы о супер яхте, о собачках в креслах элитного самолёта. Не заведи кое-кто шашни на стороне, не знать бы нам о гигантском воровстве в военном ведомстве.
Грош цена всем счётным палатам и прочим контролирующим органам.

Даёшь ратификацию 20-й статьи (о доходах и реальных расходах) о противодействии коррупции. Что же наша самая "легитимная" боится ввести её?
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0
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 12:42
Думаете эти "полу-думки" решатся ?
Ворон ворону глаз не выклюет.
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