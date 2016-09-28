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516 Суд перенес заседание по иску Сечина к «Новой газете»
Басманный районный суд Москвы перенес на 10 октября дату слушания по рассмотрению иска главы «Роснефти» Игоря Сечина с требованием удалить с сайта «Новой газеты» статью Романа Анина и выпустить опровержение.
В начале заседания представители Сечина в суде предоставили уточнения к иску.
«Мы не изменяем ни предмет, ни обоснование, ничего, мы просто уточняем: провели структурирование первоначального искового заявления — более четко обозначили те фразы, которые у нас оспариваются — именно скрытые утверждения — и обоснование и плюс еще порочащий характер — по сути дела это просто уточнение исковых требований», — цитирует адвоката RNS.
Юрист «Новой газеты» попросила перерыв для ознакомления с материалами, однако судья Галина Грабовская сочла, что для подготовки позиции потребуется больше времени, поэтому перенесла заседание на 10 октября.
Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?
Напомним, истец утверждает, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и автор статьи нарушили право супруги Сечина на неприкосновенность частной жизни.
В статье «Секрет принцессы Ольги» рассказывается о яхте стоимостью около 100 млн долларов, которой, предположительно, пользуется Ольга Сечина.
16 сентября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Сечина к газете «Ведомости». Суд действительно обязал не только удалить с сайта статью о его доме на Рублевском шоссе, но также уничтожить тираж номера. Ранее иск к «Новой газете» подала сама Ольга Сечина. Она также требовала уничтожения тиража, однако суд не принял к рассмотрению иск.
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