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Новости

1360 Суд признал недействительным диплом советовавшего «меньше питаться» депутата

28.09.2016

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал недействительным диплом о дополнительном образовании депутата заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В личном деле Гаффнера есть сведения о том, что он получил дополнительное образование в Урало-Сибирском институте бизнеса. В нем он получил квалификацию в области общего менеджмента дополнительно к квалификации «инженер», которую ему присвоили на основании диплома Уральского государственного технического института.

Выяснилось, что в действительности Гаффнер в списках выпускников не значится, и диплом ему не выдавался. Тогда прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга направила иск в суд о признании недействительным диплома о дополнительном образованию, выданного Урало-Сибирским институтом бизнеса.

Суд также обязал Гаффнера в течение 5 дней с даты вступления решения суда в законную силу возвратить диплом в Урало-Сибирский институт бизнеса для уничтожения.

На прошедших выборах Гаффнер переизбрался в местный парламент. В федеральные новости имя Гаффнера попало в январе 2015 года, когда он публично посоветовал жителями России, испытывающих финансовые трудности, поменьше питатья.


8 комментариев

2
Константин Олегович Бутенко , 28 сентября 2016 в 11:39
Избиратель - ты где?
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0
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 12:10
Избирателю уже втащили как следует.
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-2
Жанна Жалевич , 28 сентября 2016 в 12:02
Па беларуску гучыць- дзе? Ответ в ріфму)))
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3
Otto Traumer , 28 сентября 2016 в 12:28
1)"Дорожка- скатертью! Мы и кухарку каждую выучим управлять государством!" © В.В. Маяковский.
2) " И вот эти люди будут учить нас в носу ковыряться?!" © народное

Певички, актёры, боксеры, фанатики, маразматики у руля государства... а у некоторых, оказывается, даже самого захудалого ВО нет.
Комрады, склонен заметить, что помимо того, что наша общая Родина не только лишь несчастная страна, но и ещё и обладает фантастическим везением. Это ж надо, целую четверть века с такими бандерлогами во власти на плаву продержаться!
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4
Василий Васильевич , 28 сентября 2016 в 12:47
Как интересно....

Чего там УК РФ по этому поводу говорит....А то написано, как о детской шалости в песочнице....
Ну, случайно, ну, шутя,
Сбилась с верного пу тя!
Дак ведь я - дитя природы,
Пусть дурное, но - дитя!
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1
Otto Traumer , 28 сентября 2016 в 12:50
Именно) И там же еще более точные строки есть:

"Я фольклорный элемент,
Знать, с меня и спросу нет!
Я вообще могу отседа
Улететь в один момент!" © Л.Филатов
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2
Василий Васильевич , 28 сентября 2016 в 12:47
Слово пу..тя тяперича в НГ матерное....))))))
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0
Вадим Нестеровский , 28 сентября 2016 в 12:54
Если чела поймают с поддельным проездным, то вполне может и до уголовки дойти! По статье о подделке документов. А тут целый поддельный диплом...
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