Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал недействительным диплом о дополнительном образовании депутата заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В личном деле Гаффнера есть сведения о том, что он получил дополнительное образование в Урало-Сибирском институте бизнеса. В нем он получил квалификацию в области общего менеджмента дополнительно к квалификации «инженер», которую ему присвоили на основании диплома Уральского государственного технического института.

Выяснилось, что в действительности Гаффнер в списках выпускников не значится, и диплом ему не выдавался. Тогда прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга направила иск в суд о признании недействительным диплома о дополнительном образованию, выданного Урало-Сибирским институтом бизнеса.

Суд также обязал Гаффнера в течение 5 дней с даты вступления решения суда в законную силу возвратить диплом в Урало-Сибирский институт бизнеса для уничтожения.

На прошедших выборах Гаффнер переизбрался в местный парламент. В федеральные новости имя Гаффнера попало в январе 2015 года, когда он публично посоветовал жителями России, испытывающих финансовые трудности, поменьше питатья.