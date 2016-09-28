Новости
1360 Суд признал недействительным диплом советовавшего «меньше питаться» депутата
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал недействительным диплом о дополнительном образовании депутата заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В личном деле Гаффнера есть сведения о том, что он получил дополнительное образование в Урало-Сибирском институте бизнеса. В нем он получил квалификацию в области общего менеджмента дополнительно к квалификации «инженер», которую ему присвоили на основании диплома Уральского государственного технического института.
Выяснилось, что в действительности Гаффнер в списках выпускников не значится, и диплом ему не выдавался. Тогда прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга направила иск в суд о признании недействительным диплома о дополнительном образованию, выданного Урало-Сибирским институтом бизнеса.
Суд также обязал Гаффнера в течение 5 дней с даты вступления решения суда в законную силу возвратить диплом в Урало-Сибирский институт бизнеса для уничтожения.
На прошедших выборах Гаффнер переизбрался в местный парламент. В федеральные новости имя Гаффнера попало в январе 2015 года, когда он публично посоветовал жителями России, испытывающих финансовые трудности, поменьше питатья.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
В США допустили новые санкции против России из-за Сирии
Хоккей под водку
Минфин подтвердил план взыскания с «Газпрома» 170 млрд рублей
Жилищно-коммунальный хаос
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе22550
-
30 тысяч марафонцев в Москве698
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+43558
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2274
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге536
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6031
Самое обсуждаемое
Попить чайку с украинцами
И вам привет. За Крым пора бы уже забывать, у вас проблемки пожирнее...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Здесь все правильно. Неправильно другое, если вы еще не поняли, о чем...
Кудрин может вернуться в правительство, а в Россию точно вернется бедность. И надолго
Почему же нельзя представить? Взяточничество и в Московском...
Самое читаемое
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина240553
Полковнику никто не спишет232067
«Он был тенью»146494
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
8 комментариев