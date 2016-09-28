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Новости

182 Следственный комитет завел дело о взятках в Ространснадзоре

28.09.2016 Теги: обыски, следственный комитет

Следственный комитет подтвердил факт проведения обысков в управлениях Ространснадзора.

Уголовное дело возбуждено по статьям «получение взятки» и «дача взятки».

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за «крышевание» неких коммерческих организаций, осуществляющих перевозки на территории Москвы и субъектов РФ.

Сотрудники ведомства сообщали представителям организаций о готовящихся проверках, а также не привлекали их к административной ответственности за нарушения.

Общая сумма средств, полученных в качестве взяток, составила по меньшей мере 1,15 млн рублей.

Следственный комитет сообщает, что обыски проводятся «более чем по 27 адресам, в том числе в территориальном подразделении УГАДН».

Ранее СМИ сообщили, что обыски проходят в столичном и других управлениях Ространснадзора.

Кроме того, по информации источника Интерфакса, силовики задержали начальника столичного управления Ространснадзора Игоря Суржика и главу Южного управления Ространснадзора Игоря Высоцкого.


1 комментарий

0
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 12:22
Куда бы Следственный Комитет не пришел, всегда че-нидь да найдет. И даже если к себе самому придет...

Местная специфика.
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