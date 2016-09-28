Новости
276 В аэропорту Хургады выделят отдельный терминал для российских туристов
Администрация аэропорта египетского города Хургада решила полностью выделить второй терминал под рейсы с российским туристами. Об этом сообщает местное издание Youm7 со ссылкой на источник в аэропорту.
По его словам, выделить отдельное здание попросила российская делегация, которая обсуждала с властям страны вопросы безопасности туристов в курортных зонах. После переговоров с министром гражданской авиации Египта было решено отдать под нужды россиян второе здание. Предполагается, что первые регулярные рейсы в Египет вылетят уже в октябре, а чартерное авиасообщение возобновится в ноябре этого года.
В августе возобновление чартеров с Египтом допустил глава министерства транспорта России Максим Соколов. Возможность возобновления полетов зависит в первую очередь от египетских властей, отметил Соколов. По его словам, министерство активно взаимодействует с авиационными властями Египта, чтобы добиться в местных аэропортах выполнения норм авиационной и антитеррористической безопасности.
Напомним, в ноябре 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом после крушения российского лайнера А321, разбившегося 31 октября на Синайском полуострове. Причиной авиакатастрофы был взрыв на борту. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
В США допустили новые санкции против России из-за Сирии
Хоккей под водку
Минфин подтвердил план взыскания с «Газпрома» 170 млрд рублей
Жилищно-коммунальный хаос
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе22550
-
30 тысяч марафонцев в Москве698
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+43558
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2274
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге536
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6031
Самое обсуждаемое
Попить чайку с украинцами
И вам привет. За Крым пора бы уже забывать, у вас проблемки пожирнее...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Здесь все правильно. Неправильно другое, если вы еще не поняли, о чем...
Кудрин может вернуться в правительство, а в Россию точно вернется бедность. И надолго
Почему же нельзя представить? Взяточничество и в Московском...
Самое читаемое
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина240553
Полковнику никто не спишет232067
«Он был тенью»146494
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев