Администрация аэропорта египетского города Хургада решила полностью выделить второй терминал под рейсы с российским туристами. Об этом сообщает местное издание Youm7 со ссылкой на источник в аэропорту.

По его словам, выделить отдельное здание попросила российская делегация, которая обсуждала с властям страны вопросы безопасности туристов в курортных зонах. После переговоров с министром гражданской авиации Египта было решено отдать под нужды россиян второе здание. Предполагается, что первые регулярные рейсы в Египет вылетят уже в октябре, а чартерное авиасообщение возобновится в ноябре этого года.

В августе возобновление чартеров с Египтом допустил глава министерства транспорта России Максим Соколов. Возможность возобновления полетов зависит в первую очередь от египетских властей, отметил Соколов. По его словам, министерство активно взаимодействует с авиационными властями Египта, чтобы добиться в местных аэропортах выполнения норм авиационной и антитеррористической безопасности.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом после крушения российского лайнера А321, разбившегося 31 октября на Синайском полуострове. Причиной авиакатастрофы был взрыв на борту. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».