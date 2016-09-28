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1175 РБК: указ о переходе Кириенко в администрацию президента готов
Глава «Роcатом» и экс-премьер Сергей Кириенко в ближайшее время будет назначен первым заместителем главы администрации президента, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Решение о переходе уже принято российскими властями, а приказ о назначении подготовлен. По мнению собеседника издания, документ может быть обнародован в ближайшее время. Возмонжо, он появится на следующей неделе, когда пройдет первое заседание Госдумы VII созыва.
Пресс-секретарь Кириенко Сергей Новиков объясняет, что в Москве его начальник будет только в пятницу, 30 сентября, а в среду летит в Египет.
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Прежде Кириенко называл сведения о его назначении в АП слухами.
Напомним, действующий первый замглавы администрации президента, курирующий внутреннюю политику, Вячеслав Володин победил на выборах по списку «Единой России» в Саратовской области. Хотя он участвовал и побеждал в предыдущих думских выборах, на этот раз Володин не стал отказываться от мандата.
Володин станет спикером Госдумы, сменив на этом посту Сергея Нарышкина. Ранее президент Владимир Путин предложил Наырышкину возглавить Службу внешней разведки. Ее директора Михаила Фрадкова выдвинут в совет директоров РЖД.
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