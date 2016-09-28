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Новости

1175 РБК: указ о переходе Кириенко в администрацию президента готов

28.09.2016 Теги: администрация президента, правительство

Глава «Роcатом» и экс-премьер Сергей Кириенко в ближайшее время будет назначен первым заместителем главы администрации президента, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Решение о переходе уже принято российскими властями, а приказ о назначении подготовлен. По мнению собеседника издания, документ может быть обнародован в ближайшее время. Возмонжо, он появится на следующей неделе, когда пройдет первое заседание Госдумы VII созыва.

Пресс-секретарь Кириенко Сергей Новиков объясняет, что в Москве его начальник будет только в пятницу, 30 сентября, а в среду летит в Египет.

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Прежде Кириенко называл сведения о его назначении в АП слухами.

Напомним, действующий первый замглавы администрации президента, курирующий внутреннюю политику, Вячеслав Володин победил на выборах по списку «Единой России» в Саратовской области. Хотя он участвовал и побеждал в предыдущих думских выборах, на этот раз Володин не стал отказываться от мандата.

Володин станет спикером Госдумы, сменив на этом посту Сергея Нарышкина. Ранее президент Владимир Путин предложил Наырышкину возглавить Службу внешней разведки. Ее директора Михаила Фрадкова выдвинут в совет директоров РЖД.


10 комментариев

0
Катерина Пожарская , 28 сентября 2016 в 13:16
Скоро все накроется медным тазом? Готовятся?
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2
Доктор Ольга , 28 сентября 2016 в 13:26
Удивительная закономерность, Путин окружает себя людьми, которые короче его по росту. Медведев, Дворкович, теперь вот Кириенко...
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0
Владимир Василенко , 28 сентября 2016 в 13:31
Как бы не пошла поголовная мода ноги себе укорачивать!
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0
Доктор Ольга , 28 сентября 2016 в 13:52
А я удивляюсь, почему российские медийные персоны из политики. не удлиняют себе ноги. У меня есть знакомые девушки с Рублёвки, которые успешно проделывали такие операции. Видимо в политических кругах сейчас мода на коротышек...
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0
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 13:44
Не только по росту, но и по уму. А так как "эталон" и сам не так чтобы очень... издержки неизбежны.

Но зато преданность какая...
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1
Эдуард Габбасов , 28 сентября 2016 в 13:54
Зачем ему киндер-сюрприз понадобился на таком знаковом посту?
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0
al bak , 28 сентября 2016 в 14:04
Кириенко совсем не дурак, не старый и энергичный. Пока таких как он, готовых прийти работать в нынешнюю власть, хватает, власть будет себя чувствовать хорошо.
В России так было всегда - какая бы не была власть, всегда найдутся молодые и энергичные " умы", готовые на неё работать. Вот поэтому природа российской власти не изменится.
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1
Otto Traumer , 28 сентября 2016 в 14:32
Не из-за этого ли "молодого и энергичного" приключился дефолт-98?
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0
Слесарь Сантехник , 28 сентября 2016 в 14:51
Тут нам братцы всем и киндер-сюрприз...
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0
владимир рябинин , 28 сентября 2016 в 14:54
Доктор Ольга, 28 сентября 2016 в 13:26
"...Путин окружает себя людьми, которые короче его по росту"
============
Он таким образом избегает необходимости напоминать какому-нибудь высокорослому члену своего антуража, что способен укоротить его на голову, как это однажды пообещал Наполеон одному из своих высоких генералов.
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