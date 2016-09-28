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Новости

9355 Сепаратистов ДНР официально обвинили в крушении MH17

28.09.2016 Теги: боинг, расследование

Международная группа следователей, занимавшаяся расследованием крушения Боинга в Донбассе, установила, что пассажирский самолет был сбит ракетой из комплекса «Бук», которую доставили на территорию Украины из России, передает Nos.

Как сообщает портал, которому удалось ознакомиться с экспертным докладом, «Бук» находился у поселка Первомайск, расположенного в шести километрах от села Снежное. В июле 2014 года эта территория находилась под контролем сепаратистов. После пуска установку вернули на территорию России.

Издание отмечает, что следователям не удалось установить личность того, кто произвел пуск.

Официальные итоги расследования будут обнародованы в 14:00 по московскому времени.

Голландские эксперты не согласились с выводами концерна «Алмаз-Антей» — производителя «Буков». Госкомпания утверждает, что пуск состоялся из населенного пункта Зарощенское, причем это была ракета 9М38 (предыдущая модель).

Пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств. 


42 комментария

4
Jochan Klauer , 28 сентября 2016 в 13:43
/irony on/
ниможытбыть!
/irony off/
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8
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 14:11
интересное название статьи ... установка "Бук" была перевезена из России , из Курска , естественно с ведома (удалено модератором) , из нее сбили пассажирский самолет - российские военнослужащие ,- а "обвинили сепаратистов ДНР" ... да неужели ?!
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-7
Фёдор Камский , 28 сентября 2016 в 14:19
Необходимо указать, что установка "Бук" была, вероятно, доставлена из России на территорию Украины, подконтрольной украинским сепаратистам. Из всей информации достоверной на 100% является то, что пуск ракеты был произведён с территории Украины.
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6
Доктор Ольга , 28 сентября 2016 в 14:24
... следователям не удалось установить личность того, кто произвел пуск.//
Главное, чтобы было озвучено имя того, кто дал распоряжение нажать на спуск...
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-1
Фёдор Камский , 28 сентября 2016 в 14:42
Так это же просто: у оператора есть свой командир, он и отдал распоряжение "нажать на спуск"
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0
Кот Сибирский , 28 сентября 2016 в 14:44
из сказанного комиссией следует, что "кое кто", раздаёт в чужие руки сложнейшую технику, сразу после использования забирает её обратно и надёжно прячет, потом усиленно занимается укрывательством ... всё это уже тянет на соучастие?
или как комиссия тельявини - " а хрен его знает , чего он вздыхает!"
не удивлюсь, если в итоге во всём будет виноват - "бук" !
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3
Елена Курошева , 28 сентября 2016 в 14:27
Ну вот! Гаага все ближе!
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0
Кот Сибирский , 28 сентября 2016 в 14:35
кто бы мог подумать !?
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-14
Олег Коротаев , 28 сентября 2016 в 13:43
Ждем 14-00.
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12
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 13:48
а что еще делать? 2 года обезьяньих ужимок коту под хвост
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2
Ашот Ибрагимов , 28 сентября 2016 в 14:27
ВОЛОДЯ МОРОЗОВ , 28 сентября 2016 в 13:48
« 2 года обезьяньих ужимок коту под хвост»
==
Ну почему? За то как плавать в ….этой субстанции научились! ..И брассом, и кроликом , и по собачьи… А некоторые и ныряли с задержкой дыхания на время…Так что можно сказать , приобретали жизненные навыки… Некоторые,правда,побрезговали…
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2
Дмитрий В. , 28 сентября 2016 в 14:27
Глава департамента расследований полиции Нидерландов Гилберт Паулиссен: Боинг сбит ракетой 9М38 привезен из РФ, потом вернулся в РФ.#MH17 https://twitter.com/SvobodaRad...
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9
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 13:48
Теперь свои версии должны высказать все росс. ведомства (но только каждое - свою) и особое (новое) мнение, с учетом всех высказанных критиками претензий - Алмаз-Антей.

Вообще-то кто сбил - было понятно с самого начала - они сами признались. А вот что было сбито - с самого начала понятно не было, потому и признались.
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2
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 14:13
Да, кстати, просто как напоминалочка.

С середины весны до середины лета сепаратисты сбили:

25 апреля 2014 года — Ми-8
2 мая 2014 года — два Ми-24
5 мая 2014 года — Ми-24П
29 мая 2014 года — Ми-8
4 июня 2014 года — Ми-24
6 июня 2014 года — Ан-30Б
14 июня 2014 года — Ил-76МД
21 июня 2014 года — Ми-8
24 июня 2014 года — Ми-8
2 июля 2014 года — Су-25
2 июля 2014 года — Су-24
14 июля 2014 года — АН-26
16 июля 2014 года — два Су-25
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6
denis shevchuk , 28 сентября 2016 в 13:48
А почему сепаратистов если бук из России?
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3
Dmitri Khripko , 28 сентября 2016 в 13:49
Потому что они заодно.
Ответить 
0
Кот Сибирский , 28 сентября 2016 в 14:51
потому, что диавол тайной политики желают снять с этого дела обильную жатву.
не удивлюсь если торги уже состоялись и в цене сошлись!
Ответить 
-8
Dmitri Khripko , 28 сентября 2016 в 13:48
Кремль назвал неопровержимым фактом непричастность ДНР к гибели:
MН-17:
http://www.rbc.ru/politics/28/...
Ответить 
14
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 13:52
Я бы не смог работать Песковым, потому что умер бы давно от стыда
Ответить 
5
Jochan Klauer , 28 сентября 2016 в 14:26
Так ДНР и непричастны. Прямыми исполнителями являются штатные военнослужащие ВС РФ.
Ответить 
2
sova sova , 28 сентября 2016 в 14:46
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 13:52
Я бы не смог работать Песковым, потому что умер бы давно от стыда
************
))) Там подручные не умирают (тем более "от стыда"). Они самоубиваются двумя выстрелами в затылок, как некий Беданов.))
Ответить 
5
Owod_ RUS , 28 сентября 2016 в 13:48
"Ждем 14-00."

В 14-00 чёрное станет белым, а полюсы Земли поменяются местами, видимо.
Ответить 
4
Васо Днепровский , 28 сентября 2016 в 13:52
Как там было у Булгакова: "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!"
Ответить 
6
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 13:53
Мне кажется, одна страна реально на нее налетела
Ответить 
1
vlad celler , 28 сентября 2016 в 14:01
Owod_ RUS , 28 сентября 2016 в 13:48
"Ждем 14-00."

В 14-00 чёрное станет белым, а полюсы Земли поменяются местами, видимо.


...В среду будут объявлены первые официальные результаты уголовного расследования нападения на "Боинг 777" Малайзийских авиалиний, сбитый под Донецком в июле 2014 года. Международная следственная группа (Joint Investigation team, JIT) под руководством прокуратуры Нидерландов ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции в голландском городе Ньювехайн, пригороде Утрехта.
Радио Свобода ведет прямую твиттер-трансляцию с пресс-конференции. Трансляция также ведется в Telegram Радио Свобода...

http://www.svoboda.org/a/28018...
Ответить 
-1
Эдуард Габбасов , 28 сентября 2016 в 13:51
Т.е. ни о чем.
Следуя логике отчёта, нести судебную ответственность должны обезличенные сепаратисты - т.е. никто.
Ответить 
1
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 14:13
ага , как же .... уже не подозреваемые - а отдавшие преступные приказы - (удалено модератором).
Ответить 
2
Дмитрий Кузьмин , 28 сентября 2016 в 14:13
Следствие продолжиться дальше, уже с целью выяснения конкретных виновных.
Ответить 
-1
Фёдор Камский , 28 сентября 2016 в 14:28
Какая-то путаница в терминах. Изначально, нынешние сепаратисты это граждане Украины. Но, почему-то не применяется термин украинские сепаратисты, а произошла замена пророссийские сепаратисты. Т.е. все эти люди, проживающие на территории ДНР уже не являются гражданами Украины?
Ответить 
-1
Фёдор Камский , 28 сентября 2016 в 14:51
Т.е. судебную ответственность несут люди: 1. не имеющие национальность, 2. находящиеся на территории несуществующего и непризнанного государства.
Ответить 
7
Valzhyna Paulouskaya , 28 сентября 2016 в 13:51
Итак.
1. ЛНР/ДНР признаем террористическими образованиями.
2. РФ - спонсор террористических образований.
3. Удаляем (вернее под зад ногой выкидываем) РФ из всех международных инстанций.
4. Организовываем трибунал.
5. Узнаем там много чего интересного.
И дальше запасаемся попкорном. Впереди - самое интересное. А именно серия под названием "черенок от лопаты"(с) С. Белковский.
Ответить 
-1
Фёдор Камский , 28 сентября 2016 в 14:35
Вы не указали самое важное. Жители ЛНР-ДНР уже не являются украинцами? Т.е. сейчас у них новая национальность "пророссийские сепаратисты"?
Ответить 
1
Valzhyna Paulouskaya , 28 сентября 2016 в 14:43
А что, из бука по МН17 стреляли все несколько миллионов жителей Донбасса?
Папаша, вы смешны.
"Жители" фейковых ЛНР/ДНР а настоящее время являются заложниками на оккупированной РФ территории.
Так понятно?
Ответить 
0
Фёдор Камский , 28 сентября 2016 в 14:54
Так РФ захватила украинцев в плен на территории ЛНР-ДНР?
Ответить 
3
Ирина Л. , 28 сентября 2016 в 13:55
А чего ждать-то?. Наш народ уже подготовлен к "правильному восприятию и оценке" вражеских докладов недельными предварительными разъяснениями РФ по главным каналам страны..))))
Ответить 
0
Дмитрий Кузьмин , 28 сентября 2016 в 14:02
Я ниверю - ви все вретеее!!!
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