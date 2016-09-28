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9355 Сепаратистов ДНР официально обвинили в крушении MH17
Международная группа следователей, занимавшаяся расследованием крушения Боинга в Донбассе, установила, что пассажирский самолет был сбит ракетой из комплекса «Бук», которую доставили на территорию Украины из России, передает Nos.
Как сообщает портал, которому удалось ознакомиться с экспертным докладом, «Бук» находился у поселка Первомайск, расположенного в шести километрах от села Снежное. В июле 2014 года эта территория находилась под контролем сепаратистов. После пуска установку вернули на территорию России.
Издание отмечает, что следователям не удалось установить личность того, кто произвел пуск.
Официальные итоги расследования будут обнародованы в 14:00 по московскому времени.
Голландские эксперты не согласились с выводами концерна «Алмаз-Антей» — производителя «Буков». Госкомпания утверждает, что пуск состоялся из населенного пункта Зарощенское, причем это была ракета 9М38 (предыдущая модель).
Пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств.
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