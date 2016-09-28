14:55 Спрашивают, кто эти 100 человек подозреваемых. Но следствие пока отказывается разглашать всю информацию.

14:53 Следствие подчеркивает, что официально ни Россию, ни отдельных ее граждан ни в чем пока не обвиняют.

14:52 Теперь вопросы-ответы.

14:51 Выступили представители стран, участвовавших в расследовании. Они призывают довести расследование до конца.

14:49 Выступил Дмитрий Сторожук — первый заместитель генпрокурора Украины. Он утверждает, что доказательства, представленные украинской стороной, можно использовать в суде.

На время следствия генпрокуратура Украины также открыла временный офис в Нидерландах.

14:45 Продляется срок расследования для установления виновных. До начала 2018 года. Кроме того, следствию еще предстоит установить, действовал ли экипаж самостоятельно или по приказу.

На данный момент установлены личности 100 подозреваемых.

14:40 Прослушивают аудиозапись: сепаратисты обсуждают, что после выстрела машина уехала в Россию, а им поступают многочисленные звонки с вопросами о том, что произошло.

14:37 После запуска «Бук» был переправлен в Дебальцево, а затем — в направлении Луганска. Везли «Бук» на грузовике Volvo.



Обратный путь «Бука»

14:36 Кроме того, докладчики ссылаются на съемку журналистов, побывавших на месте запуска: на фото показан выжженный участок земли и следы от стоянки «Бука».

14:34 В качестве подтверждения демонстрируется съемка передвижения «Бука» по Донецку, следом — в Макеевке, в Торезе. Его сопровождали несколько автомобилей ДНР.



Маршрут, по которому везли комплекс «Бук»

14:32 Следователи рассказывают, как «Бук» попал на территорию, контролируемую ДНР: его тайно провезли через границу России и Украины на тягаче, доставили в Донецк, а потом отбуксировали в Снежное. Финальное место — Первомайское.

14:31 Докладчик также ссылается на данные США, из которых следует, что пуск был произведен из «Бука». Кроме того, сообщается о большом количестве перехваченных звонков тех людей, которые видели «Бук» и даже засняли его передвижение.

14:28 Следствие утверждает, что специально проверило Зарощенское, но не нашло там следов запуска. Кроме того, как подтверждают перехваченные переговоры, село контролировалось сепаратистами.

14:27 В зале прослушали запись разговора, перехваченного СБУ.

На ней сепаратисты обсуждают, кто контролировал Зарощенское в момент крушения MH17, и приходят к выводу, что село контролировалось ДНР.

При этом они ссылаются на версию российских властей о том, что «Боинг» был якобы сбит из села Зарощенское.

14:25 Место установки «Бука» и траектория полета MH17:

14:20 Демонстрируется видео с подробным описанием ракеты — серии 9M38, — которая поразила носовую часть фюзеляжа самолета. Боеголовка содержала двутавры — поражающие элементы Н-образной формы.



Эти детали, обнаруженные на месте крушения самолета, являются частью ракеты, запущенной из системы «Бук»

14:16 Теперь официально: следствие заявляет, что «Бук» был доставлен с территории России.

14:15 Сейчас в Ньювегейне прослушивают запись переговоров сепаратистов, обсуждающих доставку «Бука» в Донецк.

14:12 Выступает представитель следственной группы Фред Вестербек. Он рассказывает, что изначально следствие рассматривало два сценария: был ли самолет сбит с земли или с воздуха.

«Однако если бы MH17 был сбит другим самолетом, его бы засекли радары. [...] Даже Россия пришла к выводу, что второго самолета не было, и "Боинг" был сбит с земли», — говорит представитель следственной группы Фред Вестербек. Так исключили версию об атаке с воздуха.

14:08 Один из родственников жертв крушения самолета подтвердил «Новой газете», что в докладе указывается, что «Бук» был российским.

14:02 Презентация следственной группы начинается в эти минуты. В ней участвуют: первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук, генпрокурор Бельгии Фредерик Ван Лео, главный прокурор национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербек, а также представители Малайзии и Австралии.

13:59 В Кремле ранее сегодня заявили, что расследование катастрофы сопровождается спекуляциями, укрытием и непредоставлением рядом стран данных радаров. «Вся эта история обрамлена, к сожалению, огромным количеством спекуляций, неквалифицированной, непрофессиональной информацией», — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

13:57 Родственники жертв крушения рассказали, что следствие сообщило им о месте запуска ракеты. Это поселок Первомайское, расположенный в шести километрах от села Снежное. В июле 2014 года эта территория находилась под контролем сепаратистов.

13:53 Через несколько минут в Ньювегейне совместная следственная группа, которая занималась расследованием дела о крушении «Боинга» над Донбассом (рейс MH17) представит официальные итоги. Из Нидерландов передает специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.