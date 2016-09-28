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Новости

19600 Дело о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом. Следствие назвало место пуска ракеты (ОНЛАЙН)

28.09.2016 Теги: боинг, днр, донбасс, россия, самолеты, сепаратизм, украина

14:55 Спрашивают, кто эти 100 человек подозреваемых. Но следствие пока отказывается разглашать всю информацию.

14:53 Следствие подчеркивает, что официально ни Россию, ни отдельных ее граждан ни в чем пока не обвиняют.

14:52 Теперь вопросы-ответы.

14:51 Выступили представители стран, участвовавших в расследовании. Они призывают довести расследование до конца.

14:49 Выступил Дмитрий Сторожук — первый заместитель генпрокурора Украины. Он утверждает, что доказательства, представленные украинской стороной, можно использовать в суде.

На время следствия генпрокуратура Украины также открыла временный офис в Нидерландах.

14:45 Продляется срок расследования для установления виновных. До начала 2018 года. Кроме того, следствию еще предстоит установить, действовал ли экипаж самостоятельно или по приказу.

На данный момент установлены личности 100 подозреваемых.

14:40 Прослушивают аудиозапись: сепаратисты обсуждают, что после выстрела машина уехала в Россию, а им поступают многочисленные звонки с вопросами о том, что произошло.

14:37 После запуска «Бук» был переправлен в Дебальцево, а затем — в направлении Луганска. Везли «Бук» на грузовике Volvo.


Обратный путь «Бука»

14:36 Кроме того, докладчики ссылаются на съемку журналистов, побывавших на месте запуска: на фото показан выжженный участок земли и следы от стоянки «Бука».

14:34 В качестве подтверждения демонстрируется съемка передвижения «Бука» по Донецку, следом — в Макеевке, в Торезе. Его сопровождали несколько автомобилей ДНР.


Маршрут, по которому везли комплекс «Бук»

14:32 Следователи рассказывают, как «Бук» попал на территорию, контролируемую ДНР: его тайно провезли через границу России и Украины на тягаче, доставили в Донецк, а потом отбуксировали в Снежное. Финальное место — Первомайское. 

14:31 Докладчик также ссылается на данные США, из которых следует, что пуск был произведен из «Бука». Кроме того, сообщается о большом количестве перехваченных звонков тех людей, которые видели «Бук» и даже засняли его передвижение.

14:28 Следствие утверждает, что специально проверило Зарощенское, но не нашло там следов запуска. Кроме того, как подтверждают перехваченные переговоры, село контролировалось сепаратистами.

14:27 В зале прослушали запись разговора, перехваченного СБУ.

На ней сепаратисты обсуждают, кто контролировал Зарощенское в момент крушения MH17, и приходят к выводу, что село контролировалось ДНР.

При этом они ссылаются на версию российских властей о том, что «Боинг» был якобы сбит из села Зарощенское.

14:25 Место установки «Бука» и траектория полета MH17:

14:20 Демонстрируется видео с подробным описанием ракеты — серии 9M38, — которая поразила носовую часть фюзеляжа самолета. Боеголовка содержала двутавры — поражающие элементы Н-образной формы.


Эти детали, обнаруженные на месте крушения самолета, являются частью ракеты, запущенной из системы «Бук»

14:16 Теперь официально: следствие заявляет, что «Бук» был доставлен с территории России.

14:15 Сейчас в Ньювегейне прослушивают запись переговоров сепаратистов, обсуждающих доставку «Бука» в Донецк.

14:12 Выступает представитель следственной группы Фред Вестербек. Он рассказывает, что изначально следствие рассматривало два сценария: был ли самолет сбит с земли или с воздуха.

«Однако если бы MH17 был сбит другим самолетом, его бы засекли радары. [...] Даже Россия пришла к выводу, что второго самолета не было, и "Боинг" был сбит с земли», — говорит представитель следственной группы Фред Вестербек. Так исключили версию об атаке с воздуха.

14:08 Один из родственников жертв крушения самолета подтвердил «Новой газете», что в докладе указывается, что «Бук» был российским.

14:02 Презентация следственной группы начинается в эти минуты. В ней участвуют: первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук, генпрокурор Бельгии Фредерик Ван Лео, главный прокурор национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербек, а также представители Малайзии и Австралии.

13:59 В Кремле ранее сегодня заявили, что расследование катастрофы сопровождается спекуляциями, укрытием и непредоставлением рядом стран данных радаров. «Вся эта история обрамлена, к сожалению, огромным количеством спекуляций, неквалифицированной, непрофессиональной информацией», — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

13:57 Родственники жертв крушения рассказали, что следствие сообщило им о месте запуска ракеты. Это поселок Первомайское, расположенный в шести километрах от села Снежное. В июле 2014 года эта территория находилась под контролем сепаратистов.

13:53 Через несколько минут в Ньювегейне совместная следственная группа, которая занималась расследованием дела о крушении «Боинга» над Донбассом (рейс MH17) представит официальные итоги. Из Нидерландов передает специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.


88 комментариев

16
A H , 28 сентября 2016 в 13:59

Вот позору-та будет....
Ответить 
14
Василий Васильевич , 28 сентября 2016 в 14:06
Позор это когда обмочившись в людном месте...

А тут не позором пахнет....
Ответить 
1
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 14:56
И надолго. Голландцы решили рубить хвост этой кошке по частям.
Ответить 
14
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 14:00
у Путина сегодня почему то плохое настроение ...
Ответить 
13
A H , 28 сентября 2016 в 14:01
И Коротаева что-то не слышно.... Готовится говорить только ПРАВДУ...
Ответить 
-13
Олег Коротаев , 28 сентября 2016 в 14:20
Я всегда говорю правду.
Ответить 
11
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 14:23
Нет. Буквально вчера я поймал Вас на вранье, когда Вы утверждали, что МПК исключил ПКР.

http://www.novayagazeta.ru/new...
Ответить 
-11
Олег Коротаев , 28 сентября 2016 в 14:26
Это где же?
Ответить 
12
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 14:29
Коротаев ,- заболтать не удастся ! - ваших хозяев поймали - и на вранье - и на терроризме .... а где остальные тролли ?
Ответить 
9
A H , 28 сентября 2016 в 14:31
Щас Бней Брит всплывёт в очередной реинкарнации.
Ответить 
-6
Dmitri Khripko , 28 сентября 2016 в 14:38
Боинг сбили т.н. сепаратисты, а направили его в то место (чтобы сбили) западные спецслужбы. Подленько! Всё повторяется 30 лет спустя.
Ответить 
5
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 14:42
Путина на службу в ГДР они тоже направили?
Ответить 
-1
Dmitri Khripko , 28 сентября 2016 в 14:46
Нет. Так же как и Горбачёв не был агентом западных спецслужб.
Ответить 
-8
Олег Коротаев , 28 сентября 2016 в 14:31
Вы первые три строки прочитайте, там все про мое вранье сказано.
Что значит: "критерии восстановления членства"?
Ответить 
4
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 14:40
Замылить у вас не получится.

Вы утверждаете, что ПКР исключен. Извольте пруф, потому что без офиц. источника Вам на слово верить просто глупо.

А что до восстановления членства - так оно приостановлено, да. Когда у МПК появится уверенность, что ПКР больше не занимается системной поддержкой и сокрытием допинга, приостановленное членство будет восстановлено.

Но никто ПКР не исключал, и Вы об этом - солгали.
Ответить 
6
Юрий . , 28 сентября 2016 в 14:40
Судя по многочисленным "правдивым" заявлениям россполитиков, россСМИ и так называемых российских "экспертов", а также по визгу орды кремле-ботов, у непосвященного человека, сразу возникает первая мысль, что Бук пальнул по Боингу вообще с территории РФ, а вся эта истеричная толпа из России это всячески "отмазывает"...
Ответить 
12
Дмитрий Кузьмин , 28 сентября 2016 в 14:01
Требую придать международному Трибуналу виновных в гибели Малазийского Боинга!!!
Ответить 
2
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 14:52
Напоминаю: "Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН принятие проекта резолюции о создании международного трибунала в отношении виновных за крушение пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины в июле прошлого года, передает "Россия 24".

http://www.vesti.ru/doc.html?i...
Ответить 
2
Юрий . , 28 сентября 2016 в 14:52
Дмитрий Кузьмин , 28 сентября 2016 в 14:01

Нее, это вряд ли...
Не будут придавать Трибуналу, Запад очень сс-клив. Признать вину РФ, значит признать "светлейшего" военным преступником (что де-факто и так понятно), а после этого его и РФ придется уже полностью изолировать, отключать от всего и все блокировать, подавать его и его подельников в международный розыск и кто его знает, чего там после этого сгоряча эта обезьяна с ядерной гранатой может утворить.
Ответить 
1
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 14:55
Ну что значит "сс-клив"...

Никто не хочет воевать, ровно так же как никто не хотел воевать с тов. Гитлером, когда он начал вытворять все, что ему захочется (набор, кстати, схожий). Когда уж без этого уже обойтись было нельзя, пришлось им и воевать.

Надеюсь, что сейчас до этого не дойдет.
Ответить 
0
Василий Нестеренко , 28 сентября 2016 в 14:59
поддёрживаю
Ответить 
18
Василий Васильевич , 28 сентября 2016 в 14:03
1. Это был СУ-24. Мамой клянусь.
2. Ой, стоп, это был СУ-25: у нас есть очень дальнозоркий свидетель - видит на 11 км. Вот и детектор - посмотрите, как он прекрасно его проходит. Прямо в Жыгулях. Ну и что что бухой - зато собеседник прекрасный.
3. Шо, СУ-25 не летает так высоко? А как же Википедия? Мы что зря редактировали? Ладно, споймали. Вот даёте. Прыткие черти.
4. Ну тогда это был МИГ-29 - вот и пилот. Настоящий. Чесно-чесно. Не как в прошлый раз. А вот распятого мальчика не надо вспоминать. При чём тут это.
5. Ой, ну ладно, чёрт с вами - это БУК. Но не наш. Крест на пузе. Это украинский.
6. Посмотрите внимательно на фото - Красно-чего-то-там - это значит Красно-армейск. Зачем там квадрат чёрный вверху? Это информация чтобы чётче была про Красноармейск. Без этого квадрата не так чётко.
7. Хотя знаете, версия с СУ-25 тоже неплохая.
8. Да что вы заладили БУК-БУК. Ка будто только из БУКа и можно сбить. Есть и другие способы.
9. "Поражающие элементы ракеты ракеты БУК 9М317". Поражаюсь вам - уже год одно и то же. Не надоело?
10. А вот зачем ваши диспетчеры открыли небо над Донбассом? У нас между прочим всё задокументировано - чистым испанским по синему твиттеру. Это документ знаете ли. Ну и что что там сейчас не испанский диспетчер. До этого был испанский.
Ответить 
17
Василий Васильевич , 28 сентября 2016 в 14:03
11. В общем мы подумали и решили, что сбили хохлы. Все согласны, всем понятна их вина. Над Украиной. Значит они виноваты.
12. При чём тут ЛНР и ДНР? Не, это не мы придумали. Это всё американцы. Они вообще всё придумали. Кроме паровоза. И радио.
13. Да мы такие ракеты вообще не производим. Ну и что что БУК российского производства. Ракета не наша. А если и наша, то в любом ларьке можно затовариться. А надпись 2Ц на поражающих (чёрт) элементах запросто подделать можно. Вот про младенца не надо.
14. Короче, это СУ-25. У нас всё для этого есть - пилот, ракета, самолёт, испанский диспетчер, фото со спутника. Мы даже можем сбить ещё раз и снять видео, показать вам фото, ссылки и пруфы. Мы всё и всем доказали.
15. А зачем это вы хотите трибунал? Не надо трибунал. Не сейчас. Давайте потом. А давайте никогда. Никогда нас устроит. И вообще мы Гаагу не признаём. Это наша чёткая позиция!

Не моё.....это молодое поколение
Ответить 
6
Вадим Нестеровский , 28 сентября 2016 в 14:13
Поздравьте своё молодое поколение! +++++++!
Ответить 
8
Василий Васильевич , 28 сентября 2016 в 14:27
Российский военнослужащий Алексей Беданов, “служивший” в составе взвода радиосвязи «9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР» (Новоазовск) был найден мертвым. У наемника из РФ обнаружены два огнестрельных ранения в затылочную часть головы.

Его “сослуживцы” утверждают, что Беданов недавно угрожал опубликовать в социальных сетях шифротелеграммы с непосредственными указаниями Генерального штаба ВС РФ продолжать обстрелы позиций ВСУ и гражданских объектов на Мариупольском направлении.

Командование так называемого полка, где служил россиянин, пытается выдать ликвидацию наемника за самоубийство на почве семейных отношений.
Ответить 
2
Ирина Л. , 28 сентября 2016 в 14:51
....самоубийство в затылочную часть головы двумя выстрелами... круто! До чего же Украина с Америкой додумались, лишь бы следы замести(((( Нет слов от возмущения происками врагов для запятнания нашей безупречной репутации...
Ответить 
0
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 14:58
Коварство Обамы вообще сильно недооценено.

Вы бы видели, как он куражится над дорогами в Балашихе...
Ответить 
1
Андрей В , 28 сентября 2016 в 14:04
Странно, что еще годик не подождали.
Ответить 
11
Анатолий Прокопьев , 28 сентября 2016 в 14:07
Ничего нового мы не услышим.. Все всё известно.. Это тот самый случай, когда все всё знают.. Даже те, кто приводит самые безумные версии.. В России нет, наверно, ни одного человека, кто бы не знал, кто и как сбил этот несчастный самолет..
Просто некоторые играют в эту поднадоевшую игру - а не докажете!
И всё.
Ответить 
8
Вальтер Айгнер , 28 сентября 2016 в 14:19
Да, пока не услышим. Но новости, пока закрытые, имются, они будут оглашены во время судов, которые теперь, после оглашения расследования, могут начаться по уже поданым искам родственников погибших к России. У следствия уже имеется список из 20 причастных к этому Буку человек. Из них 3-4 человека могли участвовать в запуске ракеты по Боингу. Однако кто конткретно - не известно. (Информация от "Свободы").
Ответить 
11
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 14:22
Анатолий , кроме расследования прокуратуры Нидерландов уже идет судебное разбирательство по МН-17 - с 9 мая этого года ....https://www.google.com.ua/url?... естественно ни Путин ни Песков ничего не признают , но по итогам - начнутся аресты и конфискации за рубежом гос собственности России и счетов в банках .... и знаменитый адвокат Джерри Скиннер ведет еще одно дело против Путина и России ... кроме того - обнародованные факты позволят Украине потребовать рассмотрения этого в ООН ... Путин попал - как кур в ощип ...
Ответить 
9
КРАЙ *** , 28 сентября 2016 в 14:28
Это мы попали. Мальчонка набедокурит, а расплачиваются домочадцы.
Ответить 
11
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 14:31
каждый народ достоин своего правительства . каждый домочадец достоин своего (удалено модератором) .....
Ответить 
4
Анатолий Прокопьев , 28 сентября 2016 в 14:33
Дело в том, что все эти судебные разбирательства могут идти годами, десятилетиями.. Вспомните Локкерби.. И в итоге Каддафи все простили..
Сколько-то он выплатил и на этом все закончилось..
После этого он еще много лет спокойно правил Ливией, принимался высокими ответственными лицами, а "проктолог" к нему пришел совсем по другому поводу - просто участь диктаторов не всегда бывает завидной..
Поэтому многие из нас просто не доживут до того момента, когда куру ощипают..
Ответить 
3
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 14:38
так ощип уже идет .... с пару лет ...
Ответить 
-11
Олег Коротаев , 28 сентября 2016 в 14:11
Ждем, меня больше интересует доказательная база. Начем было основано место запуска. Если на основе проб почвы это одно, а если на разчетах комиссии, то это другое.
Ответить 
13
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 14:15
Олег, а ВЫ чего один? Где ВАШИ братья-патриорки? (исправлено модератором)
От модератора: У нас не "тыкают"!
Ответить 
8
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 14:23
Так он мне почти друг
От модератора: Тем не менее)))
Ответить 
9
Вадим Нестеровский , 28 сентября 2016 в 14:16
Если на основе проб почвы...
-----
Ну да, кто бы дал этой нескрепной комиссии взять оперативно пробы почвы, ну я Вас умоляю, не смешите!
Ответить 
2
Вальтер Айгнер , 28 сентября 2016 в 14:39
Пробы почвы с места предполагавшегося запуска Бука члены этой комиссии снимали в 1915 году .
Ответить 
1
Ирина Л. , 28 сентября 2016 в 14:53
да-да!! еще в 1915 году!)))
Ответить 
12
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 14:16
Коротаев , вас интересует не доказательная база - а сколько вам перепадет за читку лживых методичек на сайте. И только .
Ответить 
-9
Олег Коротаев , 28 сентября 2016 в 14:23
Завидуйте молча
Ответить 
11
Олег Илиев , 28 сентября 2016 в 14:32
О.Коротаев, Вы здесь держитесь. Денег нет, но для Вас найдутся. Хорошего Вам настроения.
Ответить 
10
A H , 28 сентября 2016 в 14:16
Коротаев, качество доказательной базы определяет СУД, а не запутинский тролль (адокажите).
Любое судебное разбирательство - это состязательный процесс. За два года одна из сторон собрала доказательства с которым планирует отстаивать свою позицию в суде.
Вторая сторона (РФ) не собрала ничего в комплексе.
С чем она планирует идти в суд ?
Или не планирует(выфсеврёте) ?
Тогда её же хуже...
Ответить 
10
Andrey Sayko , 28 сентября 2016 в 14:29
Олег Коротаев , 28 сентября 2016 в 14:11
Ждем, меня больше интересует доказательная база...
------
Коротаев! Как правило, таких (удалено модератором) как вы правда не интересует. Таких интересует только (удалено модератором). Чё кремлёвский повар деньжат подсыпал? Уроды, (удалено модератором)...
Ответить 
-7
Олег Коротаев , 28 сентября 2016 в 14:34
Андрей сделайте коминаут, откройтесь. У Вас все вертится вокруг мужских задниц, подсознательно?
Ответить 
7
A H , 28 сентября 2016 в 14:35
Очень жду в докладе упоминаний о Гав Ньюз. Они же первые похвастались сбитым украинским "АН-26."
Ответить 
1
Сергей Дорожный , 28 сентября 2016 в 14:46
Очень жду в докладе упоминаний о Гав Ньюз. Они же первые похвастались сбитым украинским "АН-26."
====================
Гав Ньюз ролик удалил,но рукописи не горят..вот он-не буду утруждать модератора удалением ссылки на ютуб,потому дам только название видео-"Легендарный" выпуск Лайфньюс о сбитом АН-26, который оказался Боингом .
5-й канал украинского телевидения транслировал онлайн.
Сегодня на улицах можно будет не включать освещение-города будут освещать горящие седалища (удалено модератором)..Покупайте доллары в обменках..
Ответить 
7
Valzhyna Paulouskaya , 28 сентября 2016 в 14:12
РФ - страна-убийца. И это только первое из грядущих многочисленных доказательств.
Ответить 
7
Viacheslav N , 28 сентября 2016 в 14:15
Да уж..."Эксперт" дмитрий песков как то случайно прокомментировал тему немного ранее, чем начался брифинг. Какое - то, совершенно случайное совпадение....
Ответить 
4
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 14:32
на воре шапка горит....
Ответить 
4
Michael Grab , 28 сентября 2016 в 14:16
Боюсь, опять будет пар в свисток - не решатся голландцы назвать вещи своими именами. :(
Ответить 
7
Вадим Нестеровский , 28 сентября 2016 в 14:19
А вот и нет!
"14:15 Сейчас в Амстердаме прослушивают запись переговоров сепаратистов, обсуждающих доставку «Бука» в Донецк.
14:16 Теперь официально: следствие заявляет, что «Бук» был доставлен с территории России."
Ответить 
7
Евгений Ковальски , 28 сентября 2016 в 14:22
Вероятно имеется в виду, что (удалено модератором) террористы, со всеми вытекающими последствиями.
Ответить 
7
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 14:25
ну типа да ....
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