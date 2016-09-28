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1217 Голодец объявила о подготовке «налога на тунеядство»
Вице-премьер Ольга Голодец объявила, что правительство обсуждает законопроект о введения сбора для трудоспособных граждан, не работающих по трудовой книжке, передает RNS.
«На сегодняшний день есть проект закона, который инициативно предлагает уплату определенного платежа… именно в бюджет субъекта Российской Федерации от трудоспособного населения, которое не относится к льготным категориям», — сообщила политик.
Законопроект находится на ранней стадии, и не решено, какой вид будет у платежа. Разработкой инициативы занимаются в министерстве труда.
Ранее в мае представитель Минтруда рассказал, что Россия ориентируется на Белоруссию, которая уже ввела такой налог.
В СССР в 1960-х годах был принят указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Согласно ему, граждане были обязан работать, а за уклонение от труда человек подлежал уголовной ответственности.
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