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Новости

1217 Голодец объявила о подготовке «налога на тунеядство»

28.09.2016 Теги: налоги, правительство

Вице-премьер Ольга Голодец объявила, что правительство обсуждает законопроект о введения сбора для трудоспособных граждан, не работающих по трудовой книжке, передает RNS.

«На сегодняшний день есть проект закона, который инициативно предлагает уплату определенного платежа… именно в бюджет субъекта Российской Федерации от трудоспособного населения, которое не относится к льготным категориям», — сообщила политик.

Законопроект находится на ранней стадии, и не решено, какой вид будет у платежа. Разработкой инициативы занимаются в министерстве труда.

Ранее в мае представитель Минтруда рассказал, что Россия ориентируется на Белоруссию, которая уже ввела такой налог.

В СССР в 1960-х годах был принят указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Согласно ему, граждане были обязан работать, а за уклонение от труда человек подлежал уголовной ответственности.


15 комментариев

3
Мои Пятькопеек , 28 сентября 2016 в 14:06
А то что-то Бродские перевелись... Одни голодцы...
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1
Василий Васильевич , 28 сентября 2016 в 14:22
Судья: Лучше, Бродский, объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Судья: Но это не мешало вам трудиться.

Бродский: А я трудился. Я писал стихи.

Судья: Но ведь есть люди, которые работают на заводе и пишут стихи. Что вам мешало так поступать?

Бродский: Но ведь люди не похожи друг на друга. Даже цветом волос, выражением лица.

Судья: Это не ваше открытие. Это всем известно. А лучше объясните, как расценить ваше участие в нашем великом поступательном движении к коммунизму?

Бродский: Строительство коммунизма - это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который...

Судья: Оставьте высокие фразы! Лучше ответьте, как вы думаете строить свою трудовую деятельность на будущее.

Бродский: Я хотел писать стихи и переводить. Но если это противоречит каким-то общепринятым нормам, я поступлю на постоянную работу и всё равно буду писать стихи.

Заседатель Тяглый: У нас каждый человек трудится. Как же вы бездельничали столько времени?
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1
al bak , 28 сентября 2016 в 14:07
Если в Европе есть велфер, то в России будет анти велфер.
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2
Valzhyna Paulouskaya , 28 сентября 2016 в 14:11
Искренне поздравляю всех россиян. Вы, наконец-то, начали получать то, к чему вы так долго стремились: Северную Корею - 2.
"Больше ада!"(с)
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4
Слесарь Сантехник , 28 сентября 2016 в 14:12
Как то сильно повеяло...СССР:
Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством, продолжаемое после повторного предупреждения, сделанного административными органами, — наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года.

— Статья 209 УК РСФСР. Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством

И далее, ну прям, очень сильно повеяло:
Установить, что совершеннолетние, трудоспособные граждане, не желающие выполнять важнейшую конституционную обязанность — честно трудиться по своим способностям, уклоняющиеся от общественно полезного труда, извлекающие нетрудовые доходы от эксплуатации земельных участков, автомашин, жилой площади или совершающие иные антиобщественные поступки, позволяющие им вести паразитический образ жизни, подвергаются по постановлению районного (городского) народного суда выселению в специально отведенные местности на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества, нажитого нетрудовым путём, и обязательным привлечением к труду по месту поселения.
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0
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 14:17
А если человек занимающий должность депутата или президента способен только горшки мыть?
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0
Максим Сербин , 28 сентября 2016 в 14:19
имелось в виду, что любой способен лес валить в гулагах
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0
Максим Сербин , 28 сентября 2016 в 14:18
+1. только в конце должно быть - в тренде последних лет - аминь.
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0
рима гарайшина , 28 сентября 2016 в 14:27
Одномоментно заметно вырастет число зарегистрированных безработных?
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2
Вальтер Айгнер , 28 сентября 2016 в 14:32
Преследуя "тунеядство" Голодец, видимо, забывает, что в СССР хотя и был такой закон, но в СССР государственные органы сами искали работу для тех, кто сам не мог её найти. И это было не только для оканчивающих какое-либо учебное заведение ("распределение на работу"), а для всех. Если же кто-то отказывался работать, скрывался, то к нему и применялась статья "тунеядство". Голодец лучше бы озаботилась созданием в России таких же органов, подыскивающих работу для безработных.
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2
Grahor Rootless , 28 сентября 2016 в 14:36
А что, нету таких органов? Что, военкоматы позакрывались уже?
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0
Слесарь Сантехник , 28 сентября 2016 в 14:47
А также у нас отсутствует ФСИН?
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0
Аня Приморчанка , 28 сентября 2016 в 14:42
Так называемая "деятельность" депутатов уж очень смахивает на тунеядство. Сами себя налогом облагать будут?
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0
Viacheslav N , 28 сентября 2016 в 14:44
Интересная новость! Я думаю, если так и дальше пойдет, то и уголовное преследование не за горами....Ну а там - новые беломорканалы и узкоколейки...Сколько будет создано рабочих мест - ужас...
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0
Сергей Дюмин , 28 сентября 2016 в 14:49
Некоторые люди очень хотят работать, да работать негде! Еще не плохо было бы решить вопрос с нехваткой детских садов. Сколько в стране ситуаций, когда детский сад еще не предоставили, а декретный отпуск уже закончился? У нас есть "каста неприкасаемых бездельников", так может пусть поделятся своими топ- зарплатами в виде прогрессивного подоходного налога. А людям в деревнях, которые работают на себя и живут только своим хозяйством, едят с огорода, а одежду покупают за счёт проданной картошки. Им тоже надо будет платить налог за то, что они не работают?
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