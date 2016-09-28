Вице-премьер Ольга Голодец объявила, что правительство обсуждает законопроект о введения сбора для трудоспособных граждан, не работающих по трудовой книжке, передает RNS.

«На сегодняшний день есть проект закона, который инициативно предлагает уплату определенного платежа… именно в бюджет субъекта Российской Федерации от трудоспособного населения, которое не относится к льготным категориям», — сообщила политик.

Законопроект находится на ранней стадии, и не решено, какой вид будет у платежа. Разработкой инициативы занимаются в министерстве труда.

Ранее в мае представитель Минтруда рассказал, что Россия ориентируется на Белоруссию, которая уже ввела такой налог.

В СССР в 1960-х годах был принят указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Согласно ему, граждане были обязан работать, а за уклонение от труда человек подлежал уголовной ответственности.