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Новости

434 Каменщик не будет продавать «Домодедово»

28.09.2016 Теги: авиация, домодедово

Владелец «Домодедово» Дмитрий Каменщик не намерен продавать аэропорт и не получал таких предложений, передает Интерфакс.

«За все это время мне не поступило ни одного предложения о продаже бизнеса», — сказал Каменщик на пресс-конференции.

Также, по словам владельца «Домодеово», расследование уголовного дела в отношении него и его коллег не привело к ущербу бизнесу.

Каменщик также заявил, что не будет добиваться компенсации за незаконное уголовное преследование по делу о теракте. «Мы ставили своей целью установить истину в законном порядке и защитить честь руководства, что нам и удалось», — объяснил он.

В июне 2015 года Каменщик стал обвиняемым в оказании услуг, не отвечащих требованиям безопасности, что привело к смерти людей. Речь идет о теракте 24 января 2011 года, когда террорист-смертник взорвал себя в зоне прилета, в результате чего погибли 37 человек и еще 172 получили ранения.

Фигурантами дела стали также экс-глава российского филиала компании «Эрпорт менеджмент компани лимитед» Светлана Тришина, бывший директор аэропортового комплекса Вячеслав Некрасов и экс-руководитель управляющей компании по авиационной безопасности Андрей Данилов.

21 сентября текущего года Следственный комитет вынес постановление о прекеращении дела против руководства «Домодедово». По информации «Коммерсанта», решающим для закрытия дела стало вмешательство замгенпрокурора Александра Гуцана: еще 1 июля он направил на имя главы  СК РФ Александра Бастрыкина документ с требованием прекратить дело.


2 комментария

1
Otto Traumer , 28 сентября 2016 в 15:31
Жив остался, и то ладно.
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1
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 16:01
если владелец аэропорта ответственен за теракт на его территории , то следуя такой логике - Путин ответственен за все теракты произошедшие в России во время его правления ... а не только , скажем , за взорванные сахаром дома ...
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