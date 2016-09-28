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434 Каменщик не будет продавать «Домодедово»
Владелец «Домодедово» Дмитрий Каменщик не намерен продавать аэропорт и не получал таких предложений, передает Интерфакс.
«За все это время мне не поступило ни одного предложения о продаже бизнеса», — сказал Каменщик на пресс-конференции.
Также, по словам владельца «Домодеово», расследование уголовного дела в отношении него и его коллег не привело к ущербу бизнесу.
Каменщик также заявил, что не будет добиваться компенсации за незаконное уголовное преследование по делу о теракте. «Мы ставили своей целью установить истину в законном порядке и защитить честь руководства, что нам и удалось», — объяснил он.
В июне 2015 года Каменщик стал обвиняемым в оказании услуг, не отвечащих требованиям безопасности, что привело к смерти людей. Речь идет о теракте 24 января 2011 года, когда террорист-смертник взорвал себя в зоне прилета, в результате чего погибли 37 человек и еще 172 получили ранения.
Фигурантами дела стали также экс-глава российского филиала компании «Эрпорт менеджмент компани лимитед» Светлана Тришина, бывший директор аэропортового комплекса Вячеслав Некрасов и экс-руководитель управляющей компании по авиационной безопасности Андрей Данилов.
21 сентября текущего года Следственный комитет вынес постановление о прекеращении дела против руководства «Домодедово». По информации «Коммерсанта», решающим для закрытия дела стало вмешательство замгенпрокурора Александра Гуцана: еще 1 июля он направил на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина документ с требованием прекратить дело.
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