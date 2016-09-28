Становиться присяжными по делу об убийстве политика Бориса Немцова отказались уже 30 из 84 кандидатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова.

«Повторяется прошлая история (это уже вторая попытка составить коллегию): многие снимаются по семейным и прочим обстоятельствам. Уже 30 человек», — сказал адвокат.

Ранее в августе Московский окружной военный суд также не смог сформировать коллегию присяжных заседателей по делу об убийстве Немцова. Тогда из 59 человек 45 взяли самоотвод по личным причинам.

Предварительные слушания по делу Немцова начались 25 июля. Тогда суд удовлетворил ходатайство обвиняемых и их адвокатов о рассмотрении дела коллегией присяжных.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Немцова. На скамье подсудимых — Заур Дадаев, Анзор Губашев и трое их сообщников — Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Их обвиняют по статьям «убийство, совершенное организованной группой, по найму» и «незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц».

По версии следствия, в сентябре 2014 года обвиняемые за вознаграждение на сумму не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и других неустановленных лиц убить Бориса Немцова. Они следили за политиком и тщательно выбирали место нападения.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Всех фигурантов дела кроме заказчика задержали спустя несколько дней после преступления. При этом представители семьи Немцова подчеркивают, что Мухудинов, которого следствие читает заказчиком, на самом деле им не является.