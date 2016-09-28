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Новости

1764 Уже 30 кандидатов отказались быть присяжными по делу об убийстве Немцова

28.09.2016 Теги: немцов, присяжные, суды

Становиться присяжными по делу об убийстве политика Бориса Немцова отказались уже 30 из 84 кандидатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова.

«Повторяется прошлая история (это уже вторая попытка составить коллегию): многие снимаются по семейным и прочим обстоятельствам. Уже 30 человек», — сказал адвокат.

Ранее в августе Московский окружной военный суд также не смог сформировать коллегию присяжных заседателей по делу об убийстве Немцова. Тогда из 59 человек 45 взяли самоотвод по личным причинам. 

Предварительные слушания по делу Немцова начались 25 июля.  Тогда суд удовлетворил ходатайство обвиняемых и их адвокатов о рассмотрении дела коллегией присяжных.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Немцова. На скамье подсудимых — Заур Дадаев, Анзор Губашев и трое их сообщников — Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Их обвиняют по статьям «убийство, совершенное организованной группой, по найму» и «незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц».

По версии следствия, в сентябре 2014 года обвиняемые за вознаграждение на сумму не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и других неустановленных лиц убить Бориса Немцова. Они следили за политиком и тщательно выбирали место нападения.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Всех фигурантов дела кроме заказчика задержали спустя несколько дней после преступления. При этом представители семьи Немцова подчеркивают, что Мухудинов, которого следствие читает заказчиком, на самом деле им не является.


5 комментариев

7
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 15:38
Кто-то боится проблем для себя, кто-то не хочет быть замешан в неправедном судилище, кому-то просто лень. Этаким ситом наберут одних служивых...

Демонстрация высокого доверия и уважения к судебной системе РФ, однако.
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9
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 15:45
кому ж охота извиняться потом перед Кадыровым - своей жизнью ...
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0
Макар Следопытов , 28 сентября 2016 в 16:39
У всех есть семьи, дети, родители - они ближе и дороже.
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-2
Сергей Дюмин , 28 сентября 2016 в 16:15
Возможно, что суд присяжных собрать не получится, кто-то старается придать политическую окраску этому убийству. Придется "рафиков" отпустить.
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1
Oleg Verkhoturov , 28 сентября 2016 в 16:46
Пока там на скамеечке для подсудимых рядом с исполнителями не будет реального заказчика - люди будут бояться.
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