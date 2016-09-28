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Новости

395 ФАС призвал Минкомсвязи отказаться от национального роуминга

28.09.2016 Теги: минкомсвязи, фас

Федеральная антимонопольная служба России призвала Минкомсвязи принять меры для отмены национального роуминга. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

«Мне очень хочется, наконец, призвать министерство связи закончить эту работу как можно быстрее. Мы все можем сказать роумингу внутрироссийскому «нет», — заявил глава ФАС.

Ранее Артемьев заявлял, что ведомство может принять меры в отношении мобильных операторов, если они не отменят тарификацию роуминга на территории Крыма и в некоторых регионах Дальнего Востока.

Напомним, ранее российские мобильные операторы предупредили о многократном росте цен на услуги связи в связи с принятием «закона Яровой». 


2 комментария

1
Сергей Дюмин , 28 сентября 2016 в 16:18
Удавочка потихонечку затягивается... то ли еще будет...
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2
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 16:21
ха-ха .... если операторы отменят роуминг с Крымом - они попадут под санкции - начав открыто работать на оккупированной территории .... а так - и вроде не работают там в наглую - и копеечку немалую стригут ... за роуминг ...
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