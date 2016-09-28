Федеральная антимонопольная служба России призвала Минкомсвязи принять меры для отмены национального роуминга. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

«Мне очень хочется, наконец, призвать министерство связи закончить эту работу как можно быстрее. Мы все можем сказать роумингу внутрироссийскому «нет», — заявил глава ФАС.

Ранее Артемьев заявлял, что ведомство может принять меры в отношении мобильных операторов, если они не отменят тарификацию роуминга на территории Крыма и в некоторых регионах Дальнего Востока.

Напомним, ранее российские мобильные операторы предупредили о многократном росте цен на услуги связи в связи с принятием «закона Яровой».