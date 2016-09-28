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Новости

43 В Госдуме назвали диверсией итоги расследования о крушении «Боинга»

28.09.2016 Теги: боинг, госдума

Доклад о крушении «Боинга» над Донбассом (рейс MH17) Международной следственной группы — «чистая диверсия», сделанная в ответ на публикацию Россией части соглашения по Сирии. Такое мнение высказал первый запред комитета по международным делам Госдумы VI созыва Леонид Калашников агентству РИА Новости.

«Я убежден, что это чистая диверсия. В ответ на то, что мы вчера опубликовали секретное соглашение, которое американцы не хотели опубликовывать, по Сирии, они сегодня взяли и опубликовали вот эту ерунду», — сказал он.

По его словам, для того чтобы опубликовать снимки космической разведки, где «Бук» якобы пересекает территорию, а потом возвращается, не нужно было два года.

«Значит, явно это фальшивка, которая давным-давно лежала, которую они таили все время, но почему-то не публиковали. А теперь опубликовали. Я считаю, что опубликовали, скорее всего, в ответ на наше заявление, где мы опубликовали часть соглашения по Сирии», — полагает Калашников.

Ранее в среду международная следственная группа представила официальные итоги расследования о крушении «Боинга». Эксперты доказали, что самолет был сбит из поселка Первомайский, который контролировался сепаратистами, а «Бук» был доставлен туда с территории России.

Накануне министерство иностранных дел России опубликовало документы, входящие в соглашение с США по Сирии: «Стандартные условия и процедуры, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий» (вступил в силу 28 марта 2016 года), «Подход к практическим российско-американским усилиям в борьбе с ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусрой» и укреплению режима прекращения боевых действий» (от 15 июля) и «Снижение уровня насилия, восстановление доступа и создание СИГ» (от 9 сентября»).


1 комментарий

0
Valzhyna Paulouskaya , 28 сентября 2016 в 17:00
Значит, явно это фальшивка, которая давным-давно лежала, которую они таили все время, но почему-то не публиковали. А теперь опубликовали. Я считаю, что опубликовали, скорее всего, в ответ на наше заявление, где мы опубликовали часть соглашения по Сирии
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Кто-нибудь понял, что они опубликовали, что раньше не публиковали, а потом опубликовали. И причем тут Сирия?
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