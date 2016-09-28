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Новости

772 Ильдара Дадина нашли в карельской колонии

28.09.2016 Теги: ильдар дадин, колонии, онк, суды

Ильдар Дадин, первый осужденный за неоднократные нарушения порядка проведения митинга, нашелся в колонии №7 в Карелии. Об этом «Новой газете» сообщила жена Дадина Анастасия Зотова.

Сама Зотова узнала о местонахождении своего мужа только сегодня от члена ОНК Вологодской области, откуда Дадина этапировали еще в начале сентября. После этого долгое время родственникам и защите Дадина было неизвестно, где он находится.

Напомним, 7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы по статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет.

В настоящее время жалобы по данному приговору находятся на рассмотрении в суде кассационной инстанции, а также в Конституционном суде РФ.

В июле текущего года Дадин был также допрошен в качестве свидетеля по другому уголовному делу. По характеру вопросов адвокаты Дадина не исключали возможность возбуждения против него нового уголовного дела по «экстремизму». К настоящему моменту эта линия не получила дальнейшего развития.  


5 комментариев

0
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 17:11
Россия - тюрьма народов ....
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4
Garry yksvonsos , 28 сентября 2016 в 17:19
Фашизм. Своим - все, остальным - закон.
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0
Oleg Verkhoturov , 28 сентября 2016 в 17:24
Ильдара Дадина нашли в карельской колонии
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Хорошо что вообще нашли и не в Магадане. Простите за черный юмор.
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1
Оксана Шевченко , 28 сентября 2016 в 17:24
Совком повеяло (точнее, репрессиями завоняло)...
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1
НАИЛЬ АГЛИУЛЛИН , 28 сентября 2016 в 17:48
Ильдар держись !
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