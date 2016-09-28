Ильдара Дадина нашли в карельской колонии

Ильдар Дадин, первый осужденный за неоднократные нарушения порядка проведения митинга, нашелся в колонии №7 в Карелии. Об этом «Новой газете» сообщила жена Дадина Анастасия Зотова.

Сама Зотова узнала о местонахождении своего мужа только сегодня от члена ОНК Вологодской области, откуда Дадина этапировали еще в начале сентября. После этого долгое время родственникам и защите Дадина было неизвестно, где он находится.

Напомним, 7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы по статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет.

В настоящее время жалобы по данному приговору находятся на рассмотрении в суде кассационной инстанции, а также в Конституционном суде РФ.

В июле текущего года Дадин был также допрошен в качестве свидетеля по другому уголовному делу. По характеру вопросов адвокаты Дадина не исключали возможность возбуждения против него нового уголовного дела по «экстремизму». К настоящему моменту эта линия не получила дальнейшего развития.