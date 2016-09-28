Московский окружной военный суд отобрал присяжных по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает Интерфакс.

Как заявил адвокат потерпевших Вадим Прохоров, сторонам удалось сформировать коллегию из 12 основных и 10 запасных присяжных.

Ранее в среду Прохоров говорил, к сегодняшнему дню становиться присяжными по резонансному делу отказались 30 из 84 кандидатов.

Напомним, в августе сформировать коллегию не удалось. Тогда из 59 человек 45 взяли самоотвод по личным причинам.

В июне генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Немцова. На скамье подсудимых — Заур Дадаев, Анзор Губашев и трое их предполагаемых сообщников — Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Их обвиняют по статьям «убийство, совершенное организованной группой, по найму» и «незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц».

По версии следствия, в сентябре 2014 года обвиняемые за вознаграждение на сумму не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и других неустановленных лиц убить Бориса Немцова. Они следили за политиком и тщательно выбирали место нападения.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Всех фигурантов дела кроме заказчика задержали спустя несколько дней после преступления. При этом представители семьи Немцова подчеркивают, что Мухудинов, которого следствие читает заказчиком, на самом деле им не является.