В Министерстве иностранных дел России назвали Международную следственную группу, которая занималась расследованием крушения «Боинга» на Донбассе, предвзятой и политически мотивированной. Сообщение официального представителя МИД Марии Захаровой опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно?», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что «следователи отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе, отведя нашим усилиям лишь второстепенную роль».

«И по сей день следствие продолжает игнорировать неопровержимые доказательства от российской стороны, несмотря на то, что Россия фактически единственная, кто направляет достоверную информацию и раскрывает все новые данные», — добавила Захарова.

По мнению представителя МИД, «всё, на чём основывается так называемая «доказательная база» голландской прокуратуры, было предоставлено силовыми ведомствами Украины, которые, несомненно, являются заинтересованной стороной».

В МИД выразили надежду на то, что после передачи Россией доказательств собственного расследования, окончательные выводы следствия изменятся и «превратятся в объективную правду».

Ранее в среду Международная следственная группа представила официальные итоги расследования о крушении «Боинга». Эксперты доказали, что самолет был сбит из поселка Первомайский, который контролировался сепаратистами, а «Бук» был доставлен туда с территории России. На пресс-конференции, посвященной оглашению итогов, журналисты поинтересовались у докладчиков уровнем взаимодействия следствия с российскими властями: оперативно ли реагировала Россия на запросы информации.

«Ответы следствие получило не на все запросы (например, о первичных данных радаров)», — ответили представители следственной группы.