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Новости

5156 Россия ответила на доклад о крушении малайзийского «Боинга»

28.09.2016 Теги: боинг, мид рф

В Министерстве иностранных дел России назвали Международную следственную группу, которая занималась расследованием крушения «Боинга» на Донбассе, предвзятой и политически мотивированной. Сообщение официального представителя МИД Марии Захаровой опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно?», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что «следователи отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе, отведя нашим усилиям лишь второстепенную роль».

«И по сей день следствие продолжает игнорировать неопровержимые доказательства от российской стороны, несмотря на то, что Россия фактически единственная, кто направляет достоверную информацию и раскрывает все новые данные», — добавила Захарова.

По мнению представителя МИД, «всё, на чём основывается так называемая «доказательная база» голландской прокуратуры, было предоставлено силовыми ведомствами Украины, которые, несомненно, являются заинтересованной стороной».

В МИД выразили надежду на то, что после передачи Россией доказательств собственного расследования, окончательные выводы следствия изменятся и «превратятся в объективную правду».

Ранее в среду Международная следственная группа представила официальные итоги расследования о крушении «Боинга». Эксперты доказали, что самолет был сбит из поселка Первомайский, который контролировался сепаратистами, а «Бук» был доставлен туда с территории России. На пресс-конференции, посвященной оглашению итогов, журналисты поинтересовались у докладчиков уровнем взаимодействия следствия с российскими властями: оперативно ли реагировала Россия на запросы информации.

«Ответы следствие получило не на все запросы (например, о первичных данных радаров)», — ответили представители следственной группы.


40 комментариев

9
Скорпион 81 , 28 сентября 2016 в 17:29
Теперь всё всем известно, а эти продолжают врать. Ждёт их Гаагский трибунал
Ответить 
12
Вадим Галенский , 28 сентября 2016 в 17:37
СКОРПИОН 81
Теперь всё всем известно, а эти продолжают врать. Ждёт их Гаагский трибунал
**********************
На самом деле уже давно всё было известно, с самого первого репортажа об "ополченцах", которые в районе Тореза сбили "укропский" "АН-26" и бодро рапортовали что "нечего летать в нашем небе". После обнаружения обломков "Боинга" и отсутствия обломков "АН-26", даже клиническому идиоту было уже всё ясно, именно поэтому регулярно удаляемый модератором персонаж среди ночи бросился "сочувствовать" и оправдываться. На фоне уже имеющихся санкций и маячащих на горизонте санкций за бойню в Сирии, ничего хорошего РФ не ожидает ...
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3
Скорпион 81 , 28 сентября 2016 в 17:38
Поправка официально
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2
Юрий . , 28 сентября 2016 в 18:08
http://www.nofollow.ru/video.p...
Ответить 
смит смитович , 28 сентября 2016 в 18:19
Комментарий удален
5
Konst Konst , 28 сентября 2016 в 18:20
Подите вон, любезнейший.) Со своим бредом. Полезла рвань ольгинская.
Ответить 
16
Вадим Галенский , 28 сентября 2016 в 17:29
«Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно?», — говорится в сообщении.
********************
Циничные, кровавые мрази, до тошноты доводят эти мерзкие, лживые хари. Ну вот как можно быть такими аморальными чудовищами !?
Ответить 
13
Доктор Ольга , 28 сентября 2016 в 17:37
... «следователи отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе, отведя нашим усилиям лишь второстепенную роль».//
Опять двадцать пять. Пусть скажут спасибо, что с ними вообще разговаривают. Сами же орут где надо и не надо, что Россия не имеет отношение к войне на Украине. Тогда с какой стати её должны приглашать в официальное расследование?
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7
Доктор Ольга , 28 сентября 2016 в 17:38
ВАДИМ ГАЛЕНСКИЙ , 28 сентября 2016 в 17:29
//Циничные, кровавые мрази, до тошноты доводят эти мерзкие, лживые хари. Ну вот как можно быть такими аморальными чудовищами !?//

РЕСПЕКТ!!!
Ответить 
7
Oleg Verkhoturov , 28 сентября 2016 в 17:38
как можно быть такими аморальными чудовищами !?
--------------------------
По секрету Вам скажу - "запросто"... Иначе от корытца отодвинут.
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6
Александр Б. , 28 сентября 2016 в 17:54
А что вам не нравится?
Российская сторона единственная кто направил достоверную информацию о 400-метровом перехватчике ВСУ, никто кроме России не продвигал достоверную версию о том, что Боинг догнал и расстрелял дозвуковой СУ-25. Достоверные версии подтвердил достоверный испанский диспетчер в твиттере. И даже некая Людмила Лопатышкина, которая внезапно начала писать с аккаунта пресловутого диспетчера подтвердит кому угодно что Боинг сбили украинцы.
Ну какого еще рожна этим привередливым буржуям нужно то? Пусть только скажут - найдутся и очевидцы и эксперты и свидетели.
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14
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 17:32
"Россия фактически единственная, кто направляет достоверную информацию и раскрывает все новые данные"

да, одних только достоверных новых версий в год пучок
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8
Oleg Verkhoturov , 28 сентября 2016 в 17:36
"ДОКОЛЕ?!" - сказала калинка-малинка. Пусть лучше пляшет... ))
Ответить 
11
Valzhyna Paulouskaya , 28 сентября 2016 в 17:42
Россия фактически единственная, кто направляет достоверную информацию и раскрывает все новые данные
---------------------------
Тогда у меня вопрос. А как быть со старыми данными? Куда пропал диспетчер Карлос? А летчик Волошин? А огромный СУ, который якобы сфоткал спутник?
М-дя. Так врать и тупо подставляться - россия действительно единственная.
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3
Александр Б. , 28 сентября 2016 в 17:56
Куда пропал диспетчер Карлос?
===============
Никуда не пропадал. Сменил пол, имя, гражданство, выучил русский язык и пишет теперь с того же аккаунта уже как Людмила Лопатышкина.
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4
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 18:01
повторяю - российские официальные вруны не врут - они просто не помнят - что врали вчера ...
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7
Владимир Горницкий , 28 сентября 2016 в 17:42
"следователи отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе"
Подозреваемый может, конечно, доказывать свою невиновность, выдвигая одну, две, три, сколько угодно версий своей невиновности, но участие подозреваемого в следственном процессе в качестве следователя - это абсурд.
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3
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 17:47
"Самовольно назначать виновного" :
Не спросили "высочайшего разрешения" ?
Ответить 
6
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 17:48
А перед Захарченко с Гиркиным слабо "Калинку-Малинку" сплясать ?
Ответить 
-12
Олег Коротаев , 28 сентября 2016 в 17:49
Нормально Захарова все сказала. В мире где бюрократия победила здравый смысл, это следствие по другому и не могло пройти.
Страны которые участники следствия, они предполагали такую реакцию на каждое заявление россии должны предоставлять три неопровержимых доказательства, и бить ими Россию, а не заявлять, что вроде русские что то предоставили, но это не может повлиять на нашу стройную версию.
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7
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 17:55
Погодите-ка. "Бить" Россию никто не собирался, вам показалось.

Ребята просто представили факты. Вот видео, вот расчеты, вот показания, вот примеры поражающих элементов. Только на основании этих фактов и сделаны выводы.

А то, что Вам мерещится показательный процесс против России - так мало что Вам мерещится...
Ответить 
4
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 17:57
Далее:

"Страны которые участники следствия, они предполагали такую реакцию на каждое заявление россии должны предоставлять три неопровержимых доказательства, и бить ими Россию, а не заявлять, что вроде русские что то предоставили, но это не может повлиять на нашу стройную версию. "

Это позже, когда российские власти будут судить в Международном трибунале, тогда это понадобится, конечно. А пока идет просто расследование гибели Боинга.
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2
Владимир Горницкий , 28 сентября 2016 в 18:19
То есть, по мнению г-на Коротаева, международные следователи должны находить по три неопровержимых доказательства на каждую новую вздорную версию России (противоречащую всем прежним) - и так, видимо, до бесконечности.
Собственно, Россия этим и занимается на протяжении всей этой истории, начиная, помнится, с попытки сбить самолет с российским президентом, заявлений несуществующего испанского диспетчера и совсем уж фантастической истории про замороженные трупы в самолете...
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6
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 17:59
А ваша "стройная версия" которая из трёх ?
- "лётчик Волошин"
- "гиркинские мертвецы"
- "заблудившийся украинский БУК" ?
Или это "опять ДРГ"?
Может хватить подобной "проституцией" на людях заниматься, а ?
Идите лучше к "жывотным".
Ответить 
1
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 18:01
Адресовано О.Коротаеву.
Ответить 
2
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 18:02
Так вот же... http://tinyurl.com/gnhjz86
Ответить 
5
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 17:51
Комментировать сие просто противно. И стыдно. Особенно стыдно видеть, как власти теряют последние крохи порядочности.
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4
Иван Помидоров , 28 сентября 2016 в 17:56
Где была порядочность - давно болт вырос.
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