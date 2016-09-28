Исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) может создать угрозу для здоровья женщин. Такое мнение высказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Глава Минздрава заявила, что ее ведомство против абортов, однако важно учитывать риски, которые возникнут после запрета процедуры. Скворцова напомнила, что в советское время материнская смертность в период запрета абортов превышала цифру в 320 человек на 100 тысяч населения, а на сегодняшний день этот показатель ниже 10.

«Есть определенные нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних, девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности, не приводило к увеличению числа криминальных абортов», — добавила министр.

Напомним, накануне патриарх Кирилл на встрече с участниками общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы» подписал петицию за запрет абортов в России. Авторы призывают запретить противозачаточные средства с абортивным действием, а также вспомогательные репродуктивные технологий. РПЦ считает аборты «легальным убийством детей до рождения» и требует признать за зачатым ребенком «статус человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом».