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Новости

630 Минздрав посчитал вывод абортов из системы ОМС угрозой для здоровья женщины

28.09.2016 Теги: аборты, минздрав, патриарх

Исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) может создать угрозу для здоровья женщин. Такое мнение высказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Глава Минздрава заявила, что ее ведомство против абортов, однако важно учитывать риски, которые возникнут после запрета процедуры. Скворцова напомнила, что в советское время материнская смертность в период запрета абортов превышала цифру в 320 человек на 100 тысяч населения, а на сегодняшний день этот показатель ниже 10.

«Есть определенные нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних, девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности, не приводило к увеличению числа криминальных абортов», — добавила министр.

Напомним, накануне патриарх Кирилл на встрече с участниками общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы» подписал петицию за запрет абортов в России. Авторы призывают запретить противозачаточные средства с абортивным действием, а также вспомогательные репродуктивные технологий. РПЦ считает аборты «легальным убийством детей до рождения» и требует признать за зачатым ребенком «статус человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом».


5 комментариев

2
Оксана Шевченко , 28 сентября 2016 в 17:44
Сначала презервативы под санкциями -> потом аборты запретить -> фото Джока Стёрджеса - порнография -> и медленно приходим к тому, что в будущей России секса (как во времена СССР) нет.
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1
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 18:00
да какой там секс - одна нервная дерготня ))))
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3
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 17:46
Кабы она за людей переживала, а не за выделяемые на аборты по ОМС бюджеты...
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1
Юрий . , 28 сентября 2016 в 17:55
РПЦ, как главный лоббист подпольных абортариев... В доле..?
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0
Татьяна Титова , 28 сентября 2016 в 18:56
Ну, если с первого дня зачатия группу делящихся клеток признать человеческим существом, то нужно и матери этого "существа" назначить детское пособие (питаться ей надо за двоих), а ЗАГСу зарегистрировать новое "человеческое существо". В стране сразу вырастет численность населения, правда, только на бумаге.
Ведь далеко не у всякой женщины получается доносить плод до срока родов, а есть ещё и перинатальная смертность ( в родах и до 28 дней после рождения).

Но это уже неважно. Зато какие перспективы откроются для чиновников! Какие деньги, выделенные на несуществующих людей можно прикарманить! Ну, а то, что после криминальных абортов ( женщина, если не хочет иметь ребёнка, или если ей просто противопоказано рожать по медицинским показаниям, всё равно найдёт способ, как от него избавиться, даже если у неё нет денег на аборт, вплоть до применения "народных средств", от которых половина умирает) повысится женская смертность - это пустяки.
И то, что появится новый вид коррупции на подпольные аборты - тоже пустяки. Зато кто-то от этого разбогатеет. А православные блюстители нравственности будут довольны.
Только нравственно ли то, что они суют свой нос к каждому из нас под одеяло? Ну совали бы нос к своим адептам, к тем, кто считает себя православным, а остальные-то тут при чём? Государство у нас светское, далеко не все верующие.
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